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      ФСБ задержала украинского пограничника на админгранице с Крымом: его подвергали пыткам

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      ФСБ затримала українського прикордонника
      ФСБ затримала українського прикордонника / Ілюстративне фото / "Обозреватель"

      Дерзости оккупантов нет предела: работники российской спецслужбы задержали на админгранице с аннексированным Крымом украинского пограничника. Его заставляли признаться в якобы умышленном пересечении админграницы.

      Так, ФСБ затримала молодшого сержанта Держприкордонслужби. Щодо нього росіяни використовували насилля та тортури. Про це інформує пресцентр СБУ.

      Раніше Затримання "українського шпигуна" у Криму: у Зеленського обурені цією провокацією росіян

      Представники російських спецслужб намагалися змусити українця зізнатися у нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом. Також ФСБ схиляла чоловіка до конфіденційного співробітництва, щоб отримати інформацію щодо організації бойових чергувань підрозділами Держприкордонслужби,
      – мовиться у повідомленні.

      Після вибиття "зізнань" і їх відеофіксації росіяни доправили українського військового до контрольного пункту "Каланчак".

      У СБУ кажуть, що вже здійснили перевірку інформації щодо обставин незаконного затримання прикордонника та його контактів з ФСБ РФ.

      Актуально Вербувальник Шайтанова анексовував Крим і координував початок війни на Донбасі: деталі

      Зауважимо, що ФСБ помітно активізувалася після того, як 14 квітня СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на російські спецслужби. Зокрема, 15 квітня ФСБ затримала "українських шпигунів" у Криму. Учасникам цієї "агентурної групи" інкримінують державну зраду і шпигунство проти Росії.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Госпогранслужба ФСБ СБУ Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики
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