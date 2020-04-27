ФСБ затримала українського прикордонника на адмінмежі з Кримом: його піддавали тортурам

Зухвальству окупантів немає меж: працівники російської спецслужби затримали на адмінмежі з анексованим Кримом українського прикордонника. Його змушували зізнатися у нібито навмисному перетині адмінмежі.

Так, ФСБ затримала молодшого сержанта Держприкордонслужби. Щодо нього росіяни використовували насилля та тортури. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Представники російських спецслужб намагалися змусити українця зізнатися у нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом. Також ФСБ схиляла чоловіка до конфіденційного співробітництва, щоб отримати інформацію щодо організації бойових чергувань підрозділами Держприкордонслужби,

– мовиться у повідомленні.

Після вибиття "зізнань" і їх відеофіксації росіяни доправили українського військового до контрольного пункту "Каланчак".

У СБУ кажуть, що вже здійснили перевірку інформації щодо обставин незаконного затримання прикордонника та його контактів з ФСБ РФ.

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Зауважимо, що ФСБ помітно активізувалася після того, як 14 квітня СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на російські спецслужби. Зокрема, 15 квітня ФСБ затримала "українських шпигунів" у Криму. Учасникам цієї "агентурної групи" інкримінують державну зраду і шпигунство проти Росії.