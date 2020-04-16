Затримання "українського шпигуна" у Криму: у Зеленського обурені цією провокацією росіян

Окупаційна влада вкотре вдалася до незаконного переслідування громадян на тимчасово окупованій території Криму. Саме так прокоментували в представництві Зеленського у Криму інцидент із затриманням ФСБ українця, "підозрюваного у здійснені шпигунських дій".

Про позицію української сторони розповіло представництво президента України в Криму у фейсбуці.

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"Російська окупаційна влада у Криму вкотре вирішила вдатися до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти", – мовиться у повідомленні представництва президента.

Щодо ситуації із затриманням українця в Криму, як пишуть у пресслужбі представництва президента, повинні надати оцінку українські правоохоронні органи.

У Росії ж вимагають:

Припинити порушувати права людини на тимчасово окупованій території Криму – зокрема й незаконне переслідування громадян.

Невідкладно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.

Затримання "українських шпигунів" у Криму: що відомо

15 квітня російська ФСБ повідомила про затримання в Криму "агентурної групи" Головного управління розвідки Міноборони України. Учасникам групи інкримінують державну зраду і шпигунство.

Причому до групи, як кажуть у ФСБ, входили:

Жінка – представниця збройних сил РФ, яка нібито передавала таємні відомості Україні у 2017 – 2018 роках. Зараз вона перебуває під домашнім арештом, бо у неї є неповнолітні діти.

Чоловік – громадянин України, який нібито працював на українську військову розвідку. Його взяли під варту та одразу відправили до СІЗО Лефортово у Москву.

Інформація про цих людей, мовляв, надійшла під час розслідування справи Дениса Кашука, якого 6 квітня засудили на 3 роки й 8 місяців за контрабанду і зберігання вибухових речовин нібито на замовлення української розвідки.

Зауважимо, те, що ФСБ затримала "українських шпигунів" у Криму 15 квітня, найімовірніше, є реакцією РФ та те, що 14 квітня СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ.