ФСБ заявила про затримку українського "шпигуна" в окупованому Криму, який готував теракт
Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання в окупованому Криму двох осіб, який звинувачують і роботі на українську розвідку. Одна з затриманих - військова Збройних Сил Росії.
Як йдеться в повідомленні ФСБ, в окупованому Криму діяла так звана агентурна група, керуванням якої займався начальник підрозділу української розвідки полковник Олег Ахмедов. Він завербував військову Збройних Сил Росії, яка у 2017-2018 роках надавала йому дані, які були державною таємницею.
Ще один затриманий – громадянин України, "підозрюваний в здійснені шпигунських дій за завданням української спецслужби".
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Щодо них відкриті кримінальні справи про державну зраду та шпигунство. При цьому росіянку відправили під домашній арешт (через наявність в неї неповнолітньої дитини). Українця ж взяли під варту.
У ФСБ вважають, що підозрювані діяли в складі групи, яка планувала теракти в Росії. За їх даними, полковник Ахмедов завербував ще одного росіянина, який на території Криму організував схрон з боєприпасами та вибухівкою. Саме нею планувалося здійснити теракти, в тому числі на військових об'єктах.
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