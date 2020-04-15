ФСБ задержала украинца в Крыму: обвиняет в шпионаже и подготовке теракта

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в оккупированном Крыму двух человек, которых обвиняют в работе на украинскую разведку. Одна из задержанных – военная Вооруженных Сил России.

Как говорится в сообщении ФСБ, в оккупированном Крыму действовала так называемая агентурная группа, управлением которой занимался начальник подразделения украинской разведки полковник Олег Ахмедов. Он завербовал военную Вооруженных Сил России, которая в 2017–2018 годах предоставляла ему данные, которые были государственной тайной.

Еще один задержанный – гражданин Украины, подозреваемый в "осуществлении шпионских действий по заданию украинской спецслужбы".

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В отношении них открыты уголовные дела о государственной измене и шпионаже. При этом россиянку отправили под домашний арест (из-за наличия у нее несовершеннолетнего ребенка). Украинца взяли под стражу.

В ФСБ считают, что подозреваемые действовали в составе группы, которая планировала теракты в России. По их данным, полковник Ахмедов завербовал еще одного россиянина, который на территории Крыма организовал тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Именно ею планировалось совершить теракты, в том числе на военных объектах.