Про це повідомляє 24 Канал посиланням на указ президента.

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Що відомо про зміни складу Ставки Верховного Головнокомандувача 24 липня?

До складу Ставки Володимир Зеленський ввів прем'єрку Юлію Свириденко. Координатором затвердив секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Окрім того, затверджено в персональному складі Ставки першого віцепрем'єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

Водночас український лідер вивів зі складу Ставки колишнього секретаря РНБО Олександра Литвиненка й ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Відомо, що цей указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

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Зверніть увагу! Після призначення нового уряду Зеленський також змінив склад Ради національної безпеки й оборони.



Раніше, 18 липня, президент призначив новим секретарем РНБО колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.