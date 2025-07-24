Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента.

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Что известно об изменениях состава Ставки Верховного Главнокомандующего 24 июля?

В состав Ставки Владимир Зеленский ввел премьера Юлию Свириденко. Координатором утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова.

Кроме того, утвержден в персональном составе Ставки первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль.

В то же время украинский лидер вывел из состава Ставки бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко и экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

Известно, что этот указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

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Обратите внимание! После назначения нового правительства Зеленский также изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.



Ранее, 18 июля, президент назначил новым секретарем СНБО бывшего министра обороны Рустема Умерова.