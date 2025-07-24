Водночас кожен, хто має доступ до державних таємниць, пройде перевірку на поліграфі. Президент України констатував це у своєму вечірньому зверненні наприкінці 1247-го дня війни, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про новий законопроєкт?

Володимир Зеленський наголосив, що виконав обіцяне, і анонсований раніше новий законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. За його словами, це необхідно для справедливості щодо правоохоронних і антикорупційних органів.

Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен, хто має доступ до державної таємниці – і це не тільки в НАБУ та САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки,

– сказав він.

Також, як каже президент, у документі є норми, які мають на меті уникнути зловживань. За його словами, текст законопроєкту обговорювали з партнерами та правоохоронцями, а також представниками НАБУ та САП.

Зеленський зазначив, що багато пропозицій надійшло від партнерів щодо залучення європейських експертів, зокрема Британії, Німеччини, ЄС. Він доручив представити законопроєкт партнерам і залучити всі експертні можливості.

"І, звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую. Дякую вам", – додав український президент.

Президенту доповіли щодо переговорів у Туреччині

Володимир Зеленський заслухав доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. За його словами, у рамках переговорів домовилися про повернення ще 1,2 тисячі військовополонених.

Наші представники, які були в Туреччині, на зустрічі з росіянами, запропонували вже вкотре російській стороні реальне припинення вогню, негайне та повне. Запропонували зустріч лідерів, щоб справді ухвалити рішення для миру,

– сказав він.

Крім того, президент погодив оновлення заступників міністра оборони України. Також поговорив з Олександром Сирським стосовно ситуації на фронті, зокрема активності українських військових і їхніх позиції, найважче – біля Покровська.