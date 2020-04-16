Задержание "украинского шпиона" в Крыму: у Зеленского возмущены этой провокацией россиян
Оккупационные власти в очередной раз прибегли к незаконному преследованию граждан на временно оккупированной территории Крыма. Именно так прокомментировали в представительстве Зеленского в Крыму инцидент с задержанием ФСБ украинца, "подозреваемого в осуществлении шпионских действий".
О позиции украинской стороны рассказало представительство президента Украины в Крыму в фейсбуке.
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"Российская оккупационная власть в Крыму в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", – говорится в сообщении представительства президента.
Относительно ситуации с задержанием украинца в Крыму, как пишут в пресс-службе представительства президента, должны дать оценку украинские правоохранительные органы.
У России же требуют:
- Прекратить нарушать права человека на временно оккупированной территории Крыма – в том числе незаконное преследование граждан.
- Безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом.
Задержание "украинских шпионов" в Крыму: что известно
15 апреля российская ФСБ сообщила о задержании в Крыму "агентурной группы" Главного управления разведки Минобороны Украины. Участникам группы инкриминируют государственную измену и шпионаж.
Причем в группу, как говорят в ФСБ, входили:
- Женщина – представительница вооруженных сил РФ, которая якобы передавала секретные сведения Украине в 2017 – 2018 годах. Сейчас она под домашним арестом, потому что у нее есть несовершеннолетние дети.
- Мужчина – гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку. Его взяли под стражу и сразу отправили в СИЗО Лефортово в Москву.
Информация об этих людях, мол, поступила в ходе расследования дела Дениса Кашука, которого 6 апреля осудили на 3 года и 8 месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ якобы по заказу украинской разведки.
Заметим, то, что ФСБ задержала "украинских шпионов" в Крыму 15 апреля, скорее всего, является реакцией РФ на то, что 14 апреля СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ.
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