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      Задержание "украинского шпиона" в Крыму: у Зеленского возмущены этой провокацией россиян

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      ФСБ задержала украинца в Крыму и обвинила в шпионаже / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      Оккупационные власти в очередной раз прибегли к незаконному преследованию граждан на временно оккупированной территории Крыма. Именно так прокомментировали в представительстве Зеленского в Крыму инцидент с задержанием ФСБ украинца, "подозреваемого в осуществлении шпионских действий".

      О позиции украинской стороны рассказало представительство президента Украины в Крыму в фейсбуке. 

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      "Российская оккупационная власть в Крыму в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", – говорится в сообщении представительства президента.

      Относительно ситуации с задержанием украинца в Крыму, как пишут в пресс-службе представительства президента, должны дать оценку украинские правоохранительные органы.

      У России же требуют:

      • Прекратить нарушать права человека на временно оккупированной территории Крыма – в том числе незаконное преследование граждан.
      • Безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом.

      Задержание "украинских шпионов" в Крыму: что известно

      15 апреля российская ФСБ сообщила о задержании в Крыму "агентурной группы" Главного управления разведки Минобороны Украины. Участникам группы инкриминируют государственную измену и шпионаж.

      Причем в группу, как говорят в ФСБ, входили: 

      • Женщина – представительница вооруженных сил РФ, которая якобы передавала секретные сведения Украине в 2017 – 2018 годах. Сейчас она под домашним арестом, потому что у нее есть несовершеннолетние дети.
      • Мужчина – гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку. Его взяли под стражу и сразу отправили в СИЗО Лефортово в Москву.

      Информация об этих людях, мол, поступила в ходе расследования дела Дениса Кашука, которого 6 апреля осудили на 3 года и 8 месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ якобы по заказу украинской разведки.

       

      Заметим, то, что ФСБ задержала "украинских шпионов" в Крыму 15 апреля, скорее всего, является реакцией РФ на то, что 14 апреля СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости России ФСБ Украина – Россия Новости Крыма Новости Украины
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