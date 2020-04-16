Задержание "украинского шпиона" в Крыму: у Зеленского возмущены этой провокацией россиян

Оккупационные власти в очередной раз прибегли к незаконному преследованию граждан на временно оккупированной территории Крыма. Именно так прокомментировали в представительстве Зеленского в Крыму инцидент с задержанием ФСБ украинца, "подозреваемого в осуществлении шпионских действий".

О позиции украинской стороны рассказало представительство президента Украины в Крыму в фейсбуке.

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" Российская оккупационная власть в Крыму в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества ", – говорится в сообщении представительства президента.

Относительно ситуации с задержанием украинца в Крыму, как пишут в пресс-службе представительства президента, должны дать оценку украинские правоохранительные органы.

У России же требуют:

Прекратить нарушать права человека на временно оккупированной территории Крыма – в том числе незаконное преследование граждан.

Безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом.

Задержание "украинских шпионов" в Крыму: что известно

15 апреля российская ФСБ сообщила о задержании в Крыму "агентурной группы" Главного управления разведки Минобороны Украины. Участникам группы инкриминируют государственную измену и шпионаж.

Причем в группу, как говорят в ФСБ, входили:

Женщина – представительница вооруженных сил РФ, которая якобы передавала секретные сведения Украине в 2017 – 2018 годах. Сейчас она под домашним арестом, потому что у нее есть несовершеннолетние дети.

Мужчина – гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку. Его взяли под стражу и сразу отправили в СИЗО Лефортово в Москву.

Информация об этих людях, мол, поступила в ходе расследования дела Дениса Кашука, которого 6 апреля осудили на 3 года и 8 месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ якобы по заказу украинской разведки .