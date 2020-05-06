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      СБУ поймала агента ФСБ: он собирал данные о разработке украинских ракет – видео

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      СБУ задержала агента ФСБ России - видео задержания агента ФСБ
      Задержание силовиками СБУ спецагента ФСБ / СБУ

      Контрразведка СБУ 6 мая задержала агента ФСБ России. Он пытался получить секретную информацию о перспективных военных разработках в Украине в ракетостроительной отрасли.

      Российского агента задержали при попытке передачи в мессенджере своим кураторам в ФСБ секретной техдокументации о современном ракетном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      Что известно о деталях сотрудничества агента с ФСБ России

      • В Службе безопасности установили, что речь идет о жителе Луганщины, который по заданию российских спецслужб установил контакты с военнослужащими ВСУ в районе проведения ООС на Донбассе. Они имели доступ к соответствующей документации.
      • За передачу информации, которая интересовала Россию, агент предложил военным деньги, о чем они сообщили в СБУ.
      • По заключению экспертов, информация, которая могла попасть к российским спецслужбам, содержит данные, составляющие гостайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный вред обороноспособности государства.
      • Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Смотрите видео задержания агента ФСБ РФ:​

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие Операция Объединенных сил ФСБ СБУ
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