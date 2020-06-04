6 лет назад в Украине началась война, и Петр Порошенко обещал, что АТО продлится всего несколько часов, а у страны есть мирный план. Со временем стало понятно, что все не так просто. Через 5 лет Владимир Зеленский заявил, что надо "просто перестать стрелять", но этот план тоже не сработал.

То когда закончится война на Донбассе и что ожидает Российскую Федерацию в будущем – в интервью программе "Есть вопрос" на 24 канале рассказал председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

О войне на Донбассе

Как закончить войну? Президент говорит о выполнении минских договоренностей, но параллельно они не выполняются. Надо их менять или не надо? Объясните, пожалуйста, куда и как нам двигаться?

Упрощенного ответа на такой сложный вопрос не существует. Я бы очень хотел как человек, непосредственно причастный к Луганску, чтобы та война, которую принес наш сосед, закончилась. Я думаю, что это не только мое желание, но и большого количества людей, почти вся Украина имеет такое желание. Понимаете, сделать это одним звонком или каким-то действием в современном мире – невозможно.

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Мы имеем очень опасного соседа, который всю жизнь занимается выяснением отношений со своими соседями. Такая у них технологическая модель для того, чтобы держать свое общество, и должен быть обязательно внешний враг. В свое время это были США, НАТО, грузины, а сейчас это мы. И поэтому считать, что есть простое решение в решении такого сложного вопроса – это значит самих себя ставить в заблуждение.

Но мы видим путь, по которому мы идем?

У нас есть путь, у нас есть понимание, каким образом нам очень хотелось бы закончить эту войну, но есть понимание, что мы не можем просто так взять и не учитывать национальные интересы, чтобы добиться минутной ситуации, которая бы "сегодня на сегодня". Есть те вещи, на которые мы не можем никогда пойти, общество не даст пойти на эти вещи.



Алексей Данилов / Фото 24 каналу

Недавно "Голос" предлагал свой план "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма. Они вам его показывали? Согласны ли вы с таким развитием событий?

У нас есть много народных депутатов, каждый может иметь свой план. Но надо понимать, что каждый план должен иметь еще и подкрепление. С одной стороны мы понимаем, с кем мы должны закончить войну – это Российская Федерация, а Владимир Путин – это человек, который, скажем так, может принимать те или иные решения в России единолично. Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести. Есть минские условия, и мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы они выполнялись, но должна это делать и другая сторона – Россия. Это происходит не всегда, почти каждый день мы имеем обстрелы и те события, которые не должны происходить с минскими соглашениями.

Что предусматривает план "холодной деоккупации"?

Его цель освободить оккупированные территории Украины дипломатическим путем, а не военным. В общем в плане есть 8 шагов на пути к деоккупации:

• долговременное прекращение огня;

• создание демилитаризованной зоны и привлечение международной полицейской миссии;

• начало процесса разоружения;

• создание предпосылок деоккупации;

• внедрение международных временных администраций и начало процесса деоккупации;

• завершение процесса деоккупации и начало реинтеграции;

Количество раз, когда мы говорили, что прекращаем стрелять, так называемое перемирие, то оно постоянно нарушается Россией и их наемниками, которые находятся на территории части оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Вопрос Крыма также на повестке дня, и мы четко себе осознаем, если РФ говорит, что давайте мы прекращаем войну, то мы не можем сказать, что согласимся на то, что Крым является российским.

Они такое говорят?

Ну, слушайте, а какая задача РФ?

У вас больше есть доступ к информации...

В современном мире, если у вас есть желание, то вы можете получить любую информацию. И сегодня Россия заявляет, что Крым – это российская территория и они, когда сегодня находятся под санкциями ЕС и США, то у них главная задача – чтобы все признали, что они являются владельцами крымского полуострова. Это невозможно.

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Это один из вариантов, почему они до сих пор продолжают эту войну. С одной стороны они говорят, что мы братья, но упаси Боже, иметь таких братьев, которые пришли на нашу землю, забрали территорию, убивают наших людей, то что это за братья тогда?

Согласен, и опять же здесь вопрос: вы говорите, что переговоры и договоренности – это единственный путь закончить войну, и это очевидно, на самом деле. Вопрос только во времени, когда это произойдет? Параллельно с тем в 2014 году вы говорили, что война закончится тогда, когда распадется Россия. Вы изменили свое мнение?

Нет, почему? Я свое мнение не меняю. Я себе четко уяснил, что в том состоянии, в котором находится РФ – это искусственное образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия – это что, Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы?

Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится.

Это абсолютно естественная вещь. Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%.

О российских гражданах в спецслужбах Украины

Теперь немного еще о войне, только не о ее конце, а о ее начале. Примерно полгода назад вы говорили, что из-за Ефремова и "Партиюи регионов" в Луганске началась война. Но опять же Ефремова не посадили по одной причине – нет никаких признаков того, что он был причастен. Никто из журналистов не мог показать видео, где Ефремов говорит про "русский мир". У вас есть доказательства того, что это именно Ефремов?

Я хочу, чтобы вы имели понимание, что с прихода Виктора Федоровича на должность президента все высшее руководство Министерства обороны, СБУ, МВД и других организаций в нашей стране – это были граждане РФ. Александр Ефремов является одним из пешек, которыми пользовались и использовали на территории Луганской области, и это был не только Ефремов, их там было много. И это уже вопрос к нам, к обществу – почему так случилось? Почему так случилось, что РФ в то время руководила полностью нашей страной?



Александр Ефремов / Фото "Партии регионов"

А что тот Ефремов? Вы так говорите, будто что был один Ефремов и все это случилось. А где была СБУ, которая должна была в то время этим заниматься? На то время ее возглавлял также гражданин РФ – вот об этом надо говорить.

Если мы считаем, что почистили все, что было – это большая ошибка. Да, наша контрразведка работает, и мы очень внимательно за этим наблюдаем. Вы видите, что есть результат. Однако это очень сложная и кропотливая работа, нам еще работать, работать и работать. Главная задача РФ – довольно простая и понятная – построение великой империи, которая была раньше. Без Украины они этого сделать не могут. Им нужна Украина, Беларусь, Казахстан и все, что было в пределах Советского Союза.

Более того, если кто-то считает, что Путин не будет посягать на страны Европейского Союза – это тоже ошибка. Они так же будут посягать на страны Балтии, Польшу, Румынию, Венгрию.

Они должны шатать Европу для того, чтобы Евросоюз прекратил существование. Это основная задача, после которой будет, скажем, величие Российской Федерации.



Данилов: "Россия хочет, чтобы ЕС прекратил свое существование" / Фото 24 канала

Хочу поставить точку в теме про Ефремова. Как вы думаете, он должен нести уголовную ответственность, есть за что? Или это исключительно политическая ответственность?

Вы снова за этого Сашку бедного. Человек просидел определенное время. Если его не посадили – это вопрос не ко мне. Это вопрос к нашим правоохранительным органам – почему так случилось, что Александр Ефремов не сидит. Когда будете брать интервью, то спросите. Это Петра Алексеевича (Порошенко – 24 канал) кампания, когда они этим всем занимались, то должны были бы довести до некоего логического процесса. Вы же помните, сколько тогда у нас было "хайпа"? Сколько брали якобы причастных к кражам, которые были связаны с налогообложением. Все эти вертолеты, люди... И где?

Построена новая система, но она также еще дает определенные сбои.

О реформировании СБУ

Вы имеете давний опыт общения с управлением "К" в Луганске еще в 1990-х годах. Об этом вы рассказывали в одном из интервью – как на вас пытались "повесить" определенные уголовные дела. По вашим словам, это был политический заказ. Как вы думаете, сейчас управление "К" и СБУ нужно реформировать? Служба безопасности будет заниматься контрразведкой – главной задачей, а не экономикой?

Вы знаете, что сейчас в Верховной Раде есть законопроект о СБУ. Именно законодатель решает, каким образом работают институты в нашей стране.

Справка. Управление "К" – подразделение СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Верховная Рада уже "завернула" первый законопроект.

В Раде очень много законопроектов и не только относительно Службы безопасности. Есть несколько законов о территориальной обороне и других институтов. Конечно, каждая организация должна заниматься собственными полномочиями, которые записаны в Конституции Украины.

Собственно, и СНБО координирует деятельность сектора безопасности и обороны. С главой СБУ вы консультируетесь по вопросам, какой должна быть СБУ в будущем?

У нас нет каких-то мечтаний, мы занимаемся теми сложными вопросами, которые есть в нашей стране. Это и контрразведка, и много других вещей.

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Единственное, что я могу заметить – у нас была большая ошибка. В 1991 году мы эту организацию не закрыли, а убрали те кадры, которые были там в советские времена. Именно поэтому многие люди, которые были там агентурными сотрудниками – им было это неприятно. Я считаю, что это была наша очень большая ошибка. Мы должны построить службу с нуля. Тогда очень много вещей у нас происходили бы по-другому. То, что было во времена Кучмы, с майором Мельниченко, – это последствия того, что мы здесь оставили.

У вас и у вашей команды есть сейчас возможность это сделать...

Мы говорим о том, что было в 1991 году. Сейчас занимаемся этим вопросом. Мы сейчас с Иваном Геннадиевичем (Бакановым – 24 канал) отрабатываем очень много вещей, которые есть в нашей стране. Я могу сказать, что работы очень много. Российская Федерация не останавливается ни на день, ни на час, ни на минуту для того, чтобы достичь своей цели.



Иван Баканов / Фото пресс-службы СБУ

Тут и СБУ, и Министерство обороны, и Служба внешней разведки, и разведка Министерства обороны – все работают над этим. Мы не можем каждый день это пускать в эфир и говорить, что происходит. Однако поверьте, 24 часа в сутки над этим работает большое количество сотрудников. Я очень рад, что это очищение, которое состоялось после 2014 года, дает свои плоды.

О новом министерстве, ракетной программе и территориальной обороне – читайте вскоре во второй части интервью с Алексеем Даниловым. Полную программу смотрите завтра в 20:00 на 24 канале. Не пропустите!