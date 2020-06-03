Министр иностранных дел Украины заявил, что Украина готова идти на компромиссы, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

Дмитрий Кулеба рассказал, что эти регионы могут получить особый статус. Об этом сообщило издание "Deutsche Welle".

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Он также пояснил, что особый статус будет без права налагать вето на любые общенациональные решения. При этом Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.

Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" – суверенный контроль над границей. И вместо этого мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права налагать вето на любые общенациональные решения,

– пояснил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Что известно о работе ТКГ в Минске

Минский протокол – миротворческий процесс касаемо войны на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые договоренности, так называемый "Минск-1".



Все переговоры проходят при участии представителей трехсторонней контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.



На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без какой-либо юридической силы.