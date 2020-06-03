Міністр закордонних справ України заявив, що Україна готова йти на компроміси, аби повернути окуповані території Донбасу та Криму.

Дмитро Кулеба розповів, що ці регіони можуть отримати особливий статус. Про це повідомило видання "Deutsche Welle".

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Він також пояснив, що особливий статус буде без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення. При цьому Україна наполягає на поверненні контролю над своїми кордонами.

Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетнули нашу "червону лінію" - суверенний контроль над кордоном. І замість ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів в межах України, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС додав, що з деякими ініціативами Україна вже виступала в рамках Тристоронньої контактної групи.

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Що відомо про роботу ТКГ у Мінську

Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".

Усі переговори відбуваються за участі представників тристоронньої контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.

На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.