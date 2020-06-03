Українська делегація, що складалась з керівника ОП Андрія Єрмака та низки урядовців, відвідала Німеччину 2 червня. У Берліні обговорювали ситуацію на Сході України та боротьбу з коронавірусом.

Склад української делегації

Під час переговорів сторони обговорили виконання домовленостей, укладених за результатами саміту "нормандської четвірки" в Парижі у 2019 році. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Хто саме їздив до Німеччини:

керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак;

його заступник Ігор Жовква;

радник Президента України Руслан Демченко;

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков;

міністр оборони Андрій Таран.

З ким зустрічалась українська делегація:

з федеральним міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер;

з міністром закордонних справ Гайко Маасом;

з зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером;

радником канцлера з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером.

Звільнення полонених гальмується

На зустрічі з керівником німецького МЗС Гайко Маасом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про переговори ТКГ у Мінську та зазначив, що Київ робить все можливе, аби перемовини були ефективними.

Також сторони зазначили, що прогрес у звільненні полонених є, проте щодо наступного етапу – то він гальмується.

Нам заважає не лише епідемія коронавірусу, а й конкретне невиконання іншою стороною домовленості Нормандського саміту в Парижі про допуск представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання заручників на тимчасово окупованих територіях,

– зазначив Єрмак.

Зверніть увагу! Згідно з домовленостями Нормандського саміту Росія та підконтрольні їй незаконні збройні формування повинні забезпечити ОБСЄ доступ на тимчасово окуповані території України.

Про припинення вогню з боку Росії не мовиться

Питання припинення вогню, яке не виконують бойовики, Єрмак обговорив з федеральним міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер. Керівник ОП зазначив, що з 19 грудня 2019 року до 29 травня було зафіксовано понад півтори тисячі обстрілів з боку незаконних збройних формувань. За цей час загинуло 33 українських військових, ще 235 було поранено.

Теми, які також зачепили під час візиту до Німеччини:

необхідність відкриття нових контрольних пунктів в'їзду – виїзду (КПВВ) через лінію розмежування;

поглиблення взаємодії України та НАТО, а також питання двостороннього співробітництва;

питання фінансової підтримки України та інвестицій.

Що відомо про переговори у нормандському форматі?Зустріч "нормандської четвірки" востаннє відбулась 9 грудня 2019 року. Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року. Однак переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу, тож наразі нічого невідомо про нову дату.



Коротко про домовленості нормандської четвірки / Інфографіка 24 каналу