Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибула до Берліна на переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. Вперше від початку пандемії офіційний Берлін прийняв іноземних гостей. Перед цим до Німеччини, щоправда, на неофіційні переговори літав Дмитро Козак – так званий уповноважений Кремля з "українського питання".

Одразу після зустрічі голова МЗС України Дмитро Кулеба і його німецький колега Гайко Маас поспілкувалися із журналістами. Обговорювали широкий спектр питань: від деокупації Криму і до літніх відпусток в Європі, повідомляє 24 канал.

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Співпраця глав МЗС України і Німеччини

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас на самому початку зустрічі наголосив: це вперше Німеччина приймає іноземну делегацію після початку пандемії коронавірусу. А загалом зустріч із Дмитром Кулебою після його призначення міністром МЗС України є першою живою зустріччю, після численних відеоконференцій.

Попри неможливість комунікувати наживо та відсутність особистого знайомства, Кулеба розповів, що саме із Гайко Маасом співпрацював у час пандемії найбільше.

Маас наголосив: Німеччина продовжує підтримувати Україну, і сприяє, аби на Донбасі запанував "режим тиші". У деталях це відтворити складно і потребує зусиль на багатьох напрямках, підкреслив голова МЗС Німеччини, однак є абсолютно можливо.

Лінія зіткнення

Уздовж лінії розмежування функціонують лише 5 пунктів перепуску для населення. Цього абсолютно недостатньо, зауважив Маас, і ускладнює життя людям по обидва боки лінії розмежування. Окрім того, Україна має продовжити розмінування цих територій. Маас відзначив, що Україні добре вдалося впоратися із цим завданням при розведенні військ у 2019-ому.

Питання Криму

Про Крим, підкреслив Кулеба, говорять на всіх перемовинах у різних форматах. Українське МЗС наголошує на двох аспектах: порушенні прав людини окупантами: арешти і виселення кримських татар та загалом того, як Крим має повернутися у склад України.

Україна відкрита до максимально широких компромісів, однак не піде на перетин своїх червоних ліній, які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності.

Ми намітили низку питань, які потребують вирішення і з тих пір шукаємо рішення, які б дозволили рухатись вперед для мирного врегулюванні на Донбасі, але не призводили до перетину червоних ліній,

– наголосив Кулеба.

Саме до Мааса звернувся очільник МЗС України по допомогу із місією Червоного Хреста. Йдеться про доступ і спілкування іноземних волонтерів із українцями, яких Росія незаконно утримує у Криму та в Росії.

Нова нормандська зустріч

Кулеба анонсував нову зустріч нормандського саміту, яка мала б відбутися ще у квітні, якби не всесвітня пандемія. Голова МЗС України не назвав конкретну чи хоча б приблизну дату, проте розповів про певні просування у роботі.

Так, принаймні вже незабаром має відбутися діалог міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".

Ми продовжимо розмову в "нормандському форматі "на рівні міністрів. Вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас,

– повідомив він.

Брифінг міністра МЗС України Дмитра Кулеби і глави МЗС Німеччини Гайко Мааса

Поїздки до Європи

Зайшла мова на брифінгу голів МЗС і про те, чого очікують багато українців – поїздки до Європейського Союзу і повного відкриття кордонів. Країни Євросоюзу наразі готують послаблення обмежень для відновлення туристичної сфери. Відтак, вже з 15 червня з певними правилами можуть дозволити подорожі до країн ЄС.

Детальніше Поїздки до країн Євросоюзу можуть дозволити 15 червня

"Щодо поїздок за кордон, на завтрашнє засідання (3 червня) ми готуємо рішення, але зараз його ще узгоджують різні профільні міністерства. Ми раніше закликали утриматися від поїздок до 15 червня, – заявив Гайко Маас.

Що відомо про візит Козака у Берлін

13 травня Козак прилетів до Берліна, попри карантинні обмеження в Німеччині. Того ж дня російський так званий "ставленик з питань України" провів переговори щодо Донбасу. Цей візит не був офіційним та інформація про нього просочилася через ЗМІ.

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Козак розповів у російських медіа, що під час переговорів з німецьким урядом були "досягнуті угоди про взаємні подальші дії", які повинні "дати додатковий імпульс нормандскому формату". Міністр МЗС Дмитро Кулеба розповів, що цей візит не був таємницею і "грою за спинами", Україна знала про поїздку ставленика Кремля до Берліна.