МЗС Німеччини оцінило ймовірність зустрічі у нормандському форматі найближчим часом. Наразі тривають консультації.

Представниця німецького МЗС Марія Адебар підтвердила, що 2 червня країну відвідає глава українського МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє DW.

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Марія Адебар нагадала, що раніше міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" провели відеоконференцію. Згодом, в середині червня, відбудеться ще одна онлайн-зустріч.

Коли очікують нову зустріч у нормандському форматі

За словами дипломатки, про підготовку нового саміту можна буде говорити виключно після того, як сторони досягнуть якогось прогресу у питаннях.

Раніше міністри говорили про:

перспективи досягнення домовленостей;

довгострокове припинення вогню;

подальше звільнення утримуваних осіб;

створення нових КПВВ;

продовження розведення сил від ліній розмежування.

Адебар підтвердила, що 2 червня Німеччину відвідає Дмитро Кулеба. Основними темами зустрічі стануть війна на Донбасі та виконання раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню.

Попередні переговори на рівні глав МЗС відбулися 30 квітня. Вони обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими. Все про переговори – читайте за посиланням.

Що відомо про переговори у нормандському форматі?Зустріч "нормандської четвірки" востаннє була 9 грудня 2019 року. Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року.



Однак переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу, тож наразі нічого невідомо про нову дату. Попередньо, зустріч відбудеться у Німеччині.



Домовленості нормандського формату у грудні 2019 / Інфографіка 24 каналу