Я готовий до будь-якого формату, щоб повернути території та людей, – Зеленський про діалог з РФ
Володимир Зеленський заявив, що після спаду пандемії коронавірусу обов’язково відбудеться зустріч у нормандському форматі. Президент готовий і до інших форматів, якщо вони допоможуть завершити війну, повернути Україні території та людей.
Нормандська зустріч відбудеться після спаду захворюваності COVID-19, заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
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За його словами, Україна обговорила це з Німеччиною та Францією. Питання повернення полонених та окупованих територій українська сторона "не відпускає у вільний простір".
Зеленський також зазначив, що з президентом РФ Володимиром Путіним потрібно домовлятись.
Ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з ними говорити, повинні домовлятись,
– заявив президент.
Та додав, що мінський формат залишається пріоритетним.
Але я готовий до будь-якого формату, який може наблизити Україну до завершення війни на Донбасі,
– пояснив Зеленський.
Він наголосив, що найважливіше – повернути території та людей.
Що відомо про наступну зустріч у нормандському форматі
- На зустрічі 9 грудня 2019 року учасники домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – у квітні 2020 року. Однак переговорний процес був ускладнений через пандемію коронавірусу.
- Натомість 30 квітня відбулися переговори глав МЗС. Вони обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими. Все про переговори – читайте за посиланням.