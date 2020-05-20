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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Я готовий до будь-якого формату, щоб повернути території та людей, – Зеленський про діалог з РФ

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Зеленський про перемовини з Росією
Зеленський про перемовини з Росією / newformat.info

Володимир Зеленський заявив, що після спаду пандемії коронавірусу обов’язково відбудеться зустріч у нормандському форматі. Президент готовий і до інших форматів, якщо вони допоможуть завершити війну, повернути Україні території та людей.

Нормандська зустріч відбудеться після спаду захворюваності COVID-19, заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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За його словами, Україна обговорила це з Німеччиною та Францією. Питання повернення полонених та окупованих територій українська сторона "не відпускає у вільний простір".

Зеленський також зазначив, що з президентом РФ Володимиром Путіним потрібно домовлятись.

Ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з ними говорити, повинні домовлятись,
– заявив президент.

Та додав, що мінський формат залишається пріоритетним.

Але я готовий до будь-якого формату, який може наблизити Україну до завершення війни на Донбасі, 
– пояснив Зеленський.

Він наголосив, що найважливіше – повернути території та людей.

Що відомо про наступну зустріч у нормандському форматі

  • На зустрічі 9 грудня 2019 року учасники домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – у квітні 2020 року. Однак переговорний процес був ускладнений через пандемію коронавірусу.
  • Натомість 30 квітня відбулися переговори глав МЗС. Вони обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими. Все про переговори – читайте за посиланням.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Нормандський формат Володимир Зеленський Новини Росії Новини України Новини політики
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