Я готов к любому формату, чтобы вернуть территории и людей, – Зеленский о диалоге с РФ
Владимир Зеленский заявил, что после спада пандемии коронавируса обязательно состоится встреча в нормандском формате. Президент готов и к другим форматам, если они помогут завершить войну, вернуть Украине территории и людей.
Нормандская встреча состоится после спада заболеваемости COVID-19, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
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По его словам, Украина обсудила это с Германией и Францией. Вопрос возвращения пленных и оккупированных территорий украинская сторона "не отпускает в свободное пространство".
Зеленский также отметил, что с президентом РФ Владимиром Путиным нужно договариваться.
Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться,
– заявил президент.
И добавил, что минский формат остается приоритетным.
Но я готов к любому формату, который может приблизить Украину к завершению войны на Донбассе,
– объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что самое важное – вернуть территории и людей.
Пресс-конференция Зеленского отноcительно президентства: видео
Что известно о следующей встрече в нормандском формате
- На встрече 9 декабря 2019 года участники договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – в апреле 2020 года. Однако переговорный процесс был осложнен из-за пандемии коронавируса.
- Однако 30 апреля состоялись переговоры глав МИД. Они обсудили в первую очередь вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными. Все о переговорах – читайте по ссылке.
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