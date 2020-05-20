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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Я готов к любому формату, чтобы вернуть территории и людей, – Зеленский о диалоге с РФ

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Зеленский о переговорах с Россией
Зеленский о переговорах с Россией / newformat.info

Владимир Зеленский заявил, что после спада пандемии коронавируса обязательно состоится встреча в нормандском формате. Президент готов и к другим форматам, если они помогут завершить войну, вернуть Украине территории и людей.

Нормандская встреча состоится после спада заболеваемости COVID-19, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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По его словам, Украина обсудила это с Германией и Францией. Вопрос возвращения пленных и оккупированных территорий украинская сторона "не отпускает в свободное пространство".

Зеленский также отметил, что с президентом РФ Владимиром Путиным нужно договариваться.

Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться,
– заявил президент.

И добавил, что минский формат остается приоритетным.

Но я готов к любому формату, который может приблизить Украину к завершению войны на Донбассе,
– объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что самое важное – вернуть территории и людей.

Пресс-конференция Зеленского отноcительно президентства: видео

Что известно о следующей встрече в нормандском формате

  • На встрече 9 декабря 2019 года участники договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – в апреле 2020 года. Однако переговорный процесс был осложнен из-за пандемии коронавируса.
  • Однако 30 апреля состоялись переговоры глав МИД. Они обсудили в первую очередь вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными. Все о переговорах – читайте по ссылке.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Война на Донбассе Оккупированные территории Новости Франции Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Нормандский формат Новости России
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