Я готов к любому формату, чтобы вернуть территории и людей, – Зеленский о диалоге с РФ

Владимир Зеленский заявил, что после спада пандемии коронавируса обязательно состоится встреча в нормандском формате. Президент готов и к другим форматам, если они помогут завершить войну, вернуть Украине территории и людей.

Нормандская встреча состоится после спада заболеваемости COVID-19, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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По его словам, Украина обсудила это с Германией и Францией. Вопрос возвращения пленных и оккупированных территорий украинская сторона "не отпускает в свободное пространство".

Зеленский также отметил, что с президентом РФ Владимиром Путиным нужно договариваться.

Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться,

– заявил президент.

И добавил, что минский формат остается приоритетным.

Но я готов к любому формату, который может приблизить Украину к завершению войны на Донбассе,

– объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что самое важное – вернуть территории и людей.

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