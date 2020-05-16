Єрмак і Кулеба планують візит до Німеччини: деталі

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мають намір здійснити візит до Берліна. Як розповів Єрмак, це заплановано на "найближчі тижні".

Про це сам голова ОПУ розповів на відеозустрічі з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу.

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Метою такої поїздки є продовження консультацій про підвищення ефективності роботи переговірників у мінському та нормандському форматах.

Єрмак під час обговорення заявив, що Україна розраховує на підтримку "Великої сімки". Зокрема, це стосувалося просування у мінському процесі.

Як українська влада просуває мінський процес?Останнім часом його намагаються активізувати, підвищуючи рівень переговірників. Зокрема, туди залучені віцепрем'єр – міністр з окупованих територій, заступники профільних міністрів та голови комітетів Ради.



Крім того, до переговорів планують долучити представників окупованих територій. Втім, як обіцяє влада, це буду не представники бойовиків, а вимушені переселенці, у рідних містах яких нині триває війна.

Переговори у Мінську: коротко

Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".

Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.

На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.