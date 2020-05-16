Ермак и Кулеба планируют визит в Германию: детали
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намерены осуществить визит в Берлин. Как рассказал Ермак, это запланировано на "ближайшие недели".
Об этом сам глава ОПУ рассказал на Видеовстречи с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза.
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Целью такой поездки является продолжение консультаций о повышении эффективности работы переговорщиков в минском и нормандском форматах.
Ермак во время обсуждения заявил, что Украина рассчитывает на поддержку "Большой семерки". В частности, это касалось продвижения в минском процессе.
Как украинская власть продвигает минский процесс?
В последнее время его пытаются активизировать, повышая уровень переговорщиков. В частности, туда вовлечены вице-премьер – министр с оккупированных территорий, заместители профильных министров и главы комитетов Рады.
Кроме того, к переговорам планируют привлечь представителей оккупированных территорий. Впрочем, как обещают власти, это будут не представители боевиков, а вынужденные переселенцы, в родных городах которых сейчас идет война.
Переговоры в Минске: коротко
Минский протокол – миротворческий процесс по войне на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые соглашения, так называемый "Минск-1".
Все переговоры проходят с участием представителей трехстороннего контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.
На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без всякой юридической силы.