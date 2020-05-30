МИД Германии оценило вероятность встречи в нормандском формате в ближайшее время. Сейчас продолжаются консультации.

Представительница немецкого МИД Мария Адебар подтвердила, что 2 июня страну посетит глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает DW.

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Мария Адебар напомнила, что ранее министры иностранных дел стран "нормандской четверки" провели видеоконференцию. Впоследствии, в середине июня, состоится еще одна онлайн-встреча.

Когда ожидают новую встречу в нормандском формате

По словам дипломатки, о подготовке нового саммита можно будет говорить только после того, как стороны достигнут какого-то прогресса в вопросах.

Ранее министры говорили о:

перспективах достижения договоренностей;

долгосрочном прекращении огня;

дальнейшее освобождение удерживаемых лиц;

создании новых КПВВ;

продолжении разведения сил от линий разграничения.

Адебар подтвердила, что 2 июня Германию посетит Дмитрий Кулеба. Основными темами встречи станут война на Донбассе и выполнение ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня.

Предварительные переговоры на уровне глав МИД состоялись 30 апреля. Они обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными. Все о переговорах – читайте по ссылке.

Что известно о переговорах в нормандском формате?Встреча "нормандской четверки" в последний раз была 9 декабря 2019 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – а именно в апреле 2020 года.



Однако переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса, поэтому пока ничего неизвестно о новой дате. Предварительно, встреча состоится в Германии.



Договоренности нормандского формата в декабре 2019 года/ Инфографика 24 канала