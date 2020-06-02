Країни Євросоюзу наразі готують послаблення обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом. Тож з 15 червня з певними правилами можуть дозволити подорожі до країн ЄС.

"Щодо поїздок за кордон, на завтрашнє засідання (3 червня) ми готуємо рішення, але зараз його ще узгоджують різні профільні міністерства. Ми раніше закликали утриматися від поїздок до 15 червня", – заявив 2 червня на брифінгу глава МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє 24 канал.

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Щодо відвідування країн Євросоюзу, то він повідомив, що там будуть зняті обмеження, точніше будуть розроблені правила цих поїздок. Буде чітко прописано, куди можна буде поїхати, які умови мають бути дотримані, куди не варто їхати.

"Ми інтенсивно консультуємося з країнами ЄС. Є діалог між сусідами. Це передусім найважливіші туристичні країни для Німеччини і транзитні країни", – сказав Маас.

До 15 червня ми ще раз подивимося, перевіримо ситуацію, і домовимося про принципи – як цей транспортний потік може виглядати, як люди подорожуватимуть і як забезпечити дотримання соціальної дистанції та інших вимог,

– додав німецький міністр.

Він уточнив, що протягом тижня розроблять відповідні рекомендації щодо поїздок для країн ЄС та країн-асоційованих членів.

Зауважимо, що саме з 15 червня Україна готується відновити авіаційне сполучення з іншими країнами. При цьому внутрішні авіарейси можуть відновити ще раніше.