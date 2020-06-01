Які країни послаблюють карантин та відкривають кордони: перелік
Одразу низка країн з 1 червня послаблюють карантинні обмеження та скасовують надзвичайні заходи, які запровадили через поширення коронавірусу.
Туреччина
У Туреччині станом на 1 червня зафіксували 163 942 випадки COVID-19. З них 4 540 людей померли, але 127 973 осіб одужали, повідомляє 24 канал.
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Що дозволять у Туреччині з 1 червня
- міжміське пересування;
- відкривають ресторани, кафе і парки;
- спортивні майданчики, а також музеї;
- люди зможуть знову відпочивати на пляжах;
- відкриється стамбульський Великий базар;
- відновиться внутрішнє авіасполучення, хоча спершу не у повному обсязі, розширення розкладу заплановано на середу.
Водночас у Туреччині збережеться обмеження на пересування для людей молодше 18 і старше 65 років.
Франція
У Парижі з 2 червня почнуть обслуговувати відвідувачів кафе за столиками, що розташовані на відкритому повітрі.
Ресторани та кафе – це душа нашого міста,
– сказала пані мер Парижа Анн Ідальго.
Відвідування кафе, барів та ресторанів буде можливим лише на свіжому повітрі щонайменше до вересня.
Румунія
Аналогічні заходи планують ухвалити й у Румунії. Там на COVID-19 захворіли 19 257 людей, з них 1 266 – померли. На щастя, побороли недугу 13 256 осіб.
Що дозволять у Румунії з 1 червня
- відновиться внутрішнє і міжнародне сполучення (авто та залізниця);
- безконтактні види спорту;
- зібрання людей до 500 осіб із дотриманням соціальної дистанції.
Що дозволять у Румунії з 1 червня / Фото Unsplash
Сербія
Влада Сербії дозволила збиратися до тисячі осіб на відкритому повітрі. Також відновляться і деякі програми для учнів старших шкіл, зокрема їм дозволять здійснювати навчальні екскурсії.
Мальта
На Мальті 1 червня відновить роботу аеропорт. Трохи згодом запрацюють бари та спортзали.
Цікаво! Влада низки країн обговорюють можливість створення безпечних коридорів з країнами, що мають сприятливу статистику COVID-19. Мовиться про Австрію, Ізраїль, Латвію, Литву, Люксембург, Норвегію, Сербію, Словаччину та Чехію. Водночас туристів з Великобританії на Мальті поки не прийматимуть.
Естонія
Уряд Естонії з 1 червня дозволив перетинати кордон країни людям, які прибувають в країну з держав Євросоюзу або Шенгенського договору, а також з Великобританії.
Людина може в'їхати до Естонії, якщо:
- у неї немає симптомів хвороби;
- до цього вона перебувала у перерахованих вище країнах не менше, ніж останні 14 днів.
Якщо людина прибула до Естонії з країни, де кількість хворих на 100 тисяч населення перевищує 15, то вона має провести 14 днів на карантині.
Що дозволять в Естонії з 1 червня
- проводити заходи, що збирають до 100 людей;
- не перевищувати 50% заповненості приміщень від максимальної місткості й дотримуватися соціальної дистанції;
- спортивні змагання з глядачами на свіжому повітрі.
Литва
З 1 червня також планується повністю відкрити кордон Литви з Латвією. Литовський прем'єр Саулюс Скверняліс зауважив, що громадяни цих країн зможуть вільно пересуватися.
Коли та які країни відкривають кордони
- Кіпр (турецька сторона) – 1 червня 2020 року
- Бахрейн – 10 червня 2020 року
- Болгарія – 10 червня 2020 року
- Катар – 10 червня 2020 року
- Греція – 10 червня 2020 року
- Німеччина – 10 червня 2020 року
- Австрія – 15 червня 2020 року
- Азербайджан – 15 червня 2020 року
- Чехія – 15 червня 2020 року
- Швейцарія – 15 червня 2020 року
- Японія – 15 червня 2020 року
- Республіка Північна Македонія – 15 червня 2020 року
- Литва – 15 червня 2020 року
- Угорщина – 15 червня 2020 року
- Польща – 15 червня 2020 року
- Румунія – 15 червня 2020 року
- Сербія – 15 червня 2020 року
- Нідерланди – 20 червня 2020 року
- Казахстан – 20 червня 2020 року
- Албанія – 22 червня 2020 року
- Боснія і Герцеговина – 22 червня 2020 року
- Данія – 22 червня 2020 року
- Естонія – 22 червня 2020 року
- Фінляндія – 22 червня 2020 року
- Південна Корея – 22 червня 2020 року
- Ірландія – 22 червня 2020 року
- Киргизстан – 22 червня 2020 року
- Латвія – 22 червня 2020 року
- Норвегія – 22 червня 2020 року
- Словаччина – 22 червня 2020 року
- Австралія – 1 липня 2020 року
- Бельгія – 1 липня 2020 року
- Білорусь – 1 липня 2020 року
- Китай (лише Пекін) – 1 липня 2020 року
- Швеція – 1 липня 2020 року
- Канада – 1 липня 2020 року
- Колумбія – 1 липня 2020 року
- Косово – 1 липня 2020 року
- Малайзія – 1 липня 2020 року
- Молдова – 1 липня 2020 року
- Узбекистан – 1 липня 2020 року
- Туреччина – 1 липня 2020 року
- Республіка Тайвань – 1 липня 2020 року
- Туркменістан – 1 липня 2020 року
- Індонезія – 10 липня 2020 року
- Індія – 10 липня 2020 року
- Пакистан – 10 липня 2020 року
- Алжир – 15 липня 2020 року
- Марокко – 15 липня 2020 року
- Філіппіни – 15 липня 2020 року
- ПАР – 15 липня 2020 року
- Грузія (лише для громадян Грузії) – 15 липня 2020 року
- Великобританія – 15 липня 2020 року
- Ізраїлю – 15 липня 2020 року
- Кувейт – 15 липня 2020 року
- Лівія – 15 липня 2020 року
- Ліван – 15 липня 2020 року
- Росія – 15 липня 2020 року
- Йорданія – 15 липня 2020 року
- Бразилія – 1 серпня 2020 року
- Вірменія – 1 серпня 2020 року
- Франція – 1 серпня 2020 року
- Ірак (повітряний коридор) – 1 серпня 2020 року
- Іран – 1 серпня 2020 року
- Іспанія – 1 серпня 2020 року
- Італія – 1 серпня 2020 року
- Єгипет – 1 серпня 2020 року
- Саудівська Аравія – 1 серпня 2020 року
- Туніс – 1 серпня 2020 року
- США – 1 вересня 2020