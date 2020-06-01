Одразу низка країн з 1 червня послаблюють карантинні обмеження та скасовують надзвичайні заходи, які запровадили через поширення коронавірусу.

Туреччина

У Туреччині станом на 1 червня зафіксували 163 942 випадки COVID-19. З них 4 540 людей померли, але 127 973 осіб одужали, повідомляє 24 канал.

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Що дозволять у Туреччині з 1 червня

міжміське пересування;

відкривають ресторани, кафе і парки;

спортивні майданчики, а також музеї;

люди зможуть знову відпочивати на пляжах;

відкриється стамбульський Великий базар;

відновиться внутрішнє авіасполучення, хоча спершу не у повному обсязі, розширення розкладу заплановано на середу.

Водночас у Туреччині збережеться обмеження на пересування для людей молодше 18 і старше 65 років.

Франція

У Парижі з 2 червня почнуть обслуговувати відвідувачів кафе за столиками, що розташовані на відкритому повітрі.

Ресторани та кафе – це душа нашого міста,

– сказала пані мер Парижа Анн Ідальго.

Відвідування кафе, барів та ресторанів буде можливим лише на свіжому повітрі щонайменше до вересня.

Румунія

Аналогічні заходи планують ухвалити й у Румунії. Там на COVID-19 захворіли 19 257 людей, з них 1 266 – померли. На щастя, побороли недугу 13 256 осіб.

Що дозволять у Румунії з 1 червня

відновиться внутрішнє і міжнародне сполучення (авто та залізниця);

безконтактні види спорту;

зібрання людей до 500 осіб із дотриманням соціальної дистанції.



Що дозволять у Румунії з 1 червня / Фото Unsplash

Сербія

Влада Сербії дозволила збиратися до тисячі осіб на відкритому повітрі. Також відновляться і деякі програми для учнів старших шкіл, зокрема їм дозволять здійснювати навчальні екскурсії.

Мальта

На Мальті 1 червня відновить роботу аеропорт. Трохи згодом запрацюють бари та спортзали.

Цікаво! Влада низки країн обговорюють можливість створення безпечних коридорів з країнами, що мають сприятливу статистику COVID-19. Мовиться про Австрію, Ізраїль, Латвію, Литву, Люксембург, Норвегію, Сербію, Словаччину та Чехію. Водночас туристів з Великобританії на Мальті поки не прийматимуть.

Естонія

Уряд Естонії з 1 червня дозволив перетинати кордон країни людям, які прибувають в країну з держав Євросоюзу або Шенгенського договору, а також з Великобританії.

Людина може в'їхати до Естонії, якщо:

у неї немає симптомів хвороби;

до цього вона перебувала у перерахованих вище країнах не менше, ніж останні 14 днів.

Якщо людина прибула до Естонії з країни, де кількість хворих на 100 тисяч населення перевищує 15, то вона має провести 14 днів на карантині.

Що дозволять в Естонії з 1 червня

проводити заходи, що збирають до 100 людей;

не перевищувати 50% заповненості приміщень від максимальної місткості й дотримуватися соціальної дистанції;

спортивні змагання з глядачами на свіжому повітрі.

Литва

З 1 червня також планується повністю відкрити кордон Литви з Латвією. Литовський прем'єр Саулюс Скверняліс зауважив, що громадяни цих країн зможуть вільно пересуватися.

Коли та які країни відкривають кордони