Какие страны ослабляют карантин и открывают границы: перечень
Сразу ряд стран с 1 июня ослабляют карантинные ограничения и отменяют чрезвычайные меры, которые ввели из-за распространения коронавируса.
Турция
В Турции по состоянию на 1 июня зафиксировали 163 942 случая COVID-19. Из них 4 540 человек умерли, но 127 973 человек выздоровели, сообщает 24 канал.
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Что позволят в Турции с 1 июня
- междугороднее передвижение;
- открывают рестораны, кафе и парки;
- спортивные площадки, а также музеи;
- люди смогут снова отдыхать на пляжах;
- откроется стамбульский Большой базар;
- восстановится внутреннее авиасообщение, хотя сначала не в полном объеме, расширение расписания запланировано на среду.
В то же время в Турции сохранится ограничение на передвижение для людей младше 18 и старше 65 лет.
Франция
В Париже со 2 июня начнут обслуживать посетителей кафе за столиками, расположенными на открытом воздухе.
Рестораны и кафе – это душа нашего города,
– сказала мэр Парижа Анн Идальго.
Посещение кафе, баров и ресторанов будет возможным только на свежем воздухе по меньшей мере до сентября.
Румыния
Аналогичные меры планируют принять и в Румынии. Там COVID-19 заболели 19 257 человек, из них 1 266 – умерли. К счастью, побороли недуг 13 256 человек.
Что позволят в Румынии с 1 июня
- восстановится внутреннее и международное сообщение (авто и железная дорога);
- бесконтактные виды спорта;
- собрание людей до 500 человек с соблюдением социальной дистанции.
Что позволят в Румынии с 1 июня / Фото Unsplash
Сербия
Власти Сербии разрешили собираться до тысячи человек на открытом воздухе. Также восстановятся и некоторые программы для учеников старших школ, в частности им позволят осуществлять учебные экскурсии.
Мальта
На Мальте 1 июня возобновит работу аэропорт. Чуть позже заработают бары и спортзалы.
Интересно! Власти ряда стран обсуждают возможность создания безопасных коридоров со странами, которые имеют благоприятную статистику COVID-19. Говорится об Австрии, Израиле, Латвии, Литве, Люксембурге, Норвегии, Сербии, Словакии и Чехии. В то же время туристов из Великобритании на Мальте пока не будут принимать.
Эстония
Правительство Эстонии с 1 июня разрешило пересекать границу страны людям, прибывающим в страну из государств Евросоюза или Шенгенского договора, а также из Великобритании.
Человек может въехать в Эстонию, если:
- у него нет симптомов болезни;
- до этого он находилась в вышеперечисленных странах не менее, чем последние 14 дней.
Если человек прибыл в Эстонию из страны, где количество больных на 100 тысяч населения превышает 15, то он должна провести 14 дней на карантине.
Что позволят в Эстонии с 1 июня
- проводить мероприятия, собирающие до 100 человек;
- не превышать 50% заполненности помещений от максимальной вместимости и соблюдать социальную дистанцию;
- спортивные соревнования со зрителями на свежем воздухе.
Литва
С 1 июня также планируется полностью открыть границу Литвы с Латвией. Литовский премьер Саулюс Сквернялис отметил, что граждане этих стран смогут свободно передвигаться.
Когда и какие страны открывают границы
- Кипр (турецкая сторона) – 1 июня 2020 года
- Бахрейн – 10 июня 2020 года
- Болгария – 10 июня 2020 года
- Катар – 10 июня 2020 года
- Греция – 10 июня 2020 года
- Германия – 10 июня 2020 года
- Австрия – 15 июня 2020 года
- Азербайджан – 15 июня 2020 года
- Чехия – 15 июня 2020 года
- Швейцария – 15 июня 2020 года
- Япония – 15 июня 2020 года
- Республика Северная Македония – 15 июня 2020 года
- Литва – 15 июня 2020 года
- Венгрия – 15 июня 2020 года
- Польша – 15 июня 2020 года
- Румыния – 15 июня 2020 года
- Сербия – 15 июня 2020 года
- Нидерланды – 20 июня 2020 года
- Казахстан – 20 июня 2020 года
- Албания – 22 июня 2020 года
- Босния и Герцеговина – 22 июня 2020 года
- Дания – 22 июня 2020 года
- Эстония – 22 июня 2020 года
- Финляндия – 22 июня 2020 года
- Южная Корея – 22 июня 2020 года
- Ирландия – 22 июня 2020 года
- Кыргызстан – 22 июня 2020 года
- Латвия – 22 июня 2020 года
- Норвегия – 22 июня 2020 года
- Словакия – 22 июня 2020 года
- Австралия – 1 июля 2020 года
- Бельгия – 1 июля 2020 года
- Беларусь – 1 июля 2020 года
- Китай (только Пекин) – 1 июля 2020 года
- Швеция – 1 июля 2020 года
- Канада – 1 июля 2020 года
- Колумбия – 1 июля 2020 года
- Косово – 1 июля 2020 года
- Малайзия – 1 июля 2020 года
- Молдова – 1 июля 2020 года
- Узбекистан – 1 июля 2020 года
- Турция – 1 июля 2020 года
- Республика Тайвань – 1 июля 2020 года
- Туркменистан – 1 июля 2020 года
- Индонезия – 10 июля 2020 года
- Индия – 10 июля 2020 года
- Пакистан – 10 июля 2020 года
- Алжир – 15 июля 2020 года
- Марокко – 15 июля 2020 года
- Филиппины – 15 июля 2020 года
- ПАР – 15 июля 2020 года
- Грузия (только для граждан Грузии) – 15 июля 2020 года
- Великобритания – 15 июля 2020 года
- Израиля – 15 июля 2020 года
- Кувейт – 15 июля 2020 года
- Ливия – 15 июля 2020 года
- Ливан – 15 июля 2020 года
- Россия – 15 июля 2020 года
- Иордания – 15 июля 2020 года
- Бразилия – 1 августа 2020 года
- Армения – 1 августа 2020 года
- Франция – 1 августа 2020 года
- Ирак (воздушный коридор) – 1 августа 2020 года
- Иран – 1 августа 2020 года
- Испания – 1 августа 2020 года
- Италия – 1 августа 2020 года
- Египет – 1 августа 2020 года
- Саудовская Аравия – 1 августа 2020 года
- Тунис – 1 августа 2020 года
- США – 1 сентября 2020