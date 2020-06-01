Сразу ряд стран с 1 июня ослабляют карантинные ограничения и отменяют чрезвычайные меры, которые ввели из-за распространения коронавируса.

Турция

В Турции по состоянию на 1 июня зафиксировали 163 942 случая COVID-19. Из них 4 540 человек умерли, но 127 973 человек выздоровели, сообщает 24 канал.

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Что позволят в Турции с 1 июня

междугороднее передвижение;

открывают рестораны, кафе и парки;

спортивные площадки, а также музеи;

люди смогут снова отдыхать на пляжах;

откроется стамбульский Большой базар;

восстановится внутреннее авиасообщение, хотя сначала не в полном объеме, расширение расписания запланировано на среду.

В то же время в Турции сохранится ограничение на передвижение для людей младше 18 и старше 65 лет.

Франция

В Париже со 2 июня начнут обслуживать посетителей кафе за столиками, расположенными на открытом воздухе.

Рестораны и кафе – это душа нашего города,

– сказала мэр Парижа Анн Идальго.

Посещение кафе, баров и ресторанов будет возможным только на свежем воздухе по меньшей мере до сентября.

Румыния

Аналогичные меры планируют принять и в Румынии. Там COVID-19 заболели 19 257 человек, из них 1 266 – умерли. К счастью, побороли недуг 13 256 человек.

Что позволят в Румынии с 1 июня

восстановится внутреннее и международное сообщение (авто и железная дорога);

бесконтактные виды спорта;

собрание людей до 500 человек с соблюдением социальной дистанции.



Что позволят в Румынии с 1 июня / Фото Unsplash

Сербия

Власти Сербии разрешили собираться до тысячи человек на открытом воздухе. Также восстановятся и некоторые программы для учеников старших школ, в частности им позволят осуществлять учебные экскурсии.

Мальта

На Мальте 1 июня возобновит работу аэропорт. Чуть позже заработают бары и спортзалы.

Интересно! Власти ряда стран обсуждают возможность создания безопасных коридоров со странами, которые имеют благоприятную статистику COVID-19. Говорится об Австрии, Израиле, Латвии, Литве, Люксембурге, Норвегии, Сербии, Словакии и Чехии. В то же время туристов из Великобритании на Мальте пока не будут принимать.

Эстония

Правительство Эстонии с 1 июня разрешило пересекать границу страны людям, прибывающим в страну из государств Евросоюза или Шенгенского договора, а также из Великобритании.

Человек может въехать в Эстонию, если:

у него нет симптомов болезни;

до этого он находилась в вышеперечисленных странах не менее, чем последние 14 дней.

Если человек прибыл в Эстонию из страны, где количество больных на 100 тысяч населения превышает 15, то он должна провести 14 дней на карантине.

Что позволят в Эстонии с 1 июня

проводить мероприятия, собирающие до 100 человек;

не превышать 50% заполненности помещений от максимальной вместимости и соблюдать социальную дистанцию;

спортивные соревнования со зрителями на свежем воздухе.

Литва

С 1 июня также планируется полностью открыть границу Литвы с Латвией. Литовский премьер Саулюс Сквернялис отметил, что граждане этих стран смогут свободно передвигаться.

Когда и какие страны открывают границы