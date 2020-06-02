Страны Евросоюза сейчас готовят послабления ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Поэтому с 15 июня с определенными правилами могут разрешить путешествия в страны ЕС.

"Что касается поездок за границу, на завтрашнее заседание (3 июня) мы готовим решение, но сейчас его еще согласовывают различные профильные министерства. Мы раньше призвали воздержаться от поездок до 15 июня", – заявил 2 июня на брифинге глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает 24 канал.

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Что касается посещения стран Евросоюза, то он сообщил, что там будут сняты ограничения, точнее будут разработаны правила этих поездок. Будет четко прописано, куда можно будет поехать, какие условия должны быть соблюдены, куда не стоит ехать.

"Мы интенсивно консультируемся со странами ЕС. Есть диалог между соседями. Это прежде всего важнейшие туристические страны для Германии и транзитные страны", – сказал Маас.

До 15 июня мы еще раз посмотрим, проверим ситуацию, и договоримся о принципах – как этот транспортный поток может выглядеть, как люди будут путешествовать и как обеспечить соблюдение социальной дистанции и других требований,

– добавил немецкий министр.

Он уточнил, что в течение недели разработают соответствующие рекомендации по поездкам для стран ЕС и стран-ассоциированных членов.

Заметим, что именно с 15 июня Украина готовится возобновить авиационное сообщение с другими странами. При этом внутренние авиарейсы могут восстановить еще раньше.