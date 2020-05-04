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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Коли відновлять польоти в Україні після карантину

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      Коли відновлять польоти в Україні у 2020 році - прогноз
      Відновлення польотів в Україні / ITC.ua

      Після запровадження карантину в Україні, в нашій країні майже повністю припинилося авіасполучення. Та Україна готується до виходу з карантину, а відтак і до відновлення польотів.

      Відновити польоти в Україні можуть вже в червні. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в інтерв'ю каналу "Правда.ТУТ".

      Нагадаємо Як запрацює транспорт після карантину: пояснення Криклія

      "Я знаю тільки те, що колега Криклій [міністрі інфраструктури, – прим. 24 каналу] озвучував. Що він планує це робити з червня. Але це оптимістичний сценарій", – заявив Немчінов. 

      Він також додав, що серед причин для швидкого відновлення польотів в Україні є те, що авіаперевізники зазнають збитків, а також низька ціна на пальне.

      "Але [відновлення польотів] буде залежати від того, в який спосіб це буде вирішено на міждержавному рівні. Тому що внутрішні перевезення – не проблема", – заявив Немчінов.

      Авіація під час карантину в Україні: коротко

      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня. Після цього його ще раз продовжили – до 22 травня, однак з 11 травня відбувається часткове послаблення карантину.
      • Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
      • В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закритий.
      • Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів та роботи аеропортів – інформації там немає.
      • Владислав Криклій заявляв, що міністерство працює над відновлення авіасполучення. Але мова йде лише про внутрішні польоти. Адже в міжнародних поки не буде потреби через необхідність проведення обсервації після повернення з-за кордону.
      • Хоча і під час карантину деякі авіакомпанії здійснювали польоти з України. Вони вивозили заробітчан в європейські країни.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Карантин в Україні 2020 Олег Немчінов авіація Новини України Новини політики
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