Коли відновлять польоти в Україні після карантину

Після запровадження карантину в Україні, в нашій країні майже повністю припинилося авіасполучення. Та Україна готується до виходу з карантину, а відтак і до відновлення польотів.

Відновити польоти в Україні можуть вже в червні. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в інтерв'ю каналу "Правда.ТУТ".

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"Я знаю тільки те, що колега Криклій [міністрі інфраструктури, – прим. 24 каналу] озвучував. Що він планує це робити з червня. Але це оптимістичний сценарій", – заявив Немчінов.

Він також додав, що серед причин для швидкого відновлення польотів в Україні є те, що авіаперевізники зазнають збитків, а також низька ціна на пальне.

"Але [відновлення польотів] буде залежати від того, в який спосіб це буде вирішено на міждержавному рівні. Тому що внутрішні перевезення – не проблема", – заявив Немчінов.

Авіація під час карантину в Україні: коротко