Україна збирається відновлювати залізничне сполучення: відома дата

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд готується до відновлення залізничного сполучення з 1 червня 2020 року. Втім наразі це стосується лише внутрішнього сполучення.

Уже з 1 червня ми почнемо далекі пасажирські залізничні перевезення, заявив Владислав Криклій під час огляду станції "Київ-Пасажирський". Про це повідомляє Мініфраструктури.

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До слова, міністр зазначив, що карантин дав час залізничникам, щоб краще підготуватися до прийому пасажирів. Так, наприклад, на Вокзальній площі у Києві демонтували МАФи і встановили сучасну систему відеонагляду.

Крім того, прессекретарка міністра Оксана Герасимова у коментарі 24 каналу розповіла, що поки мовиться лише про внутрішнє залізничне сполучення.

Про міжнародні пасажирські перевезення поки мова не йде. Тут насамперед усе залежить від наших сусідів, тож МЗС України веде перемовини,

– пояснила Оксана Герасимова.

На уточнююче запитання про імовірні терміни відкриття міжнародного залізничного сполучення вона наголосила, що конкретно про терміни можна буде говорити, коли Кабмін завершить перемовини з урядами інших країн.

До слова, вона зауважила, що перемовини тривають не лише щодо залізничного сполучення, а й, наприклад, авіасполучення. Тож залізничні та авіаційні міжнародні поїздки можуть відновитися одночасно.

Слід зазначити також, що на сайті "Укрзалізниці" станом на 12 годину 21 травня поки не можна придбати квиток на потяг. Там є лише уточнення, з 18 березня в Україні зупинено залізничне сполучення.



Як Україна буде виходити з карантину / інфографіка 24 каналу