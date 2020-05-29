Які країни та коли відновлять міжнародне авіасполучення: список

Міністерство закордонних справ України проаналізувало ситуацію з відновленням авіасполучення з боку інших країн. Деякі країни під час пандемії коронавірусу взагалі не забороняли міжнародне авіасполучення, дехто запроваджував часткову заборону, а дехто уже відкрив повітряний простір або планує це зробити невдовзі.

Інформацію про відновлення міжнародного авіасполучення оприлюднив Украерорух. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці держпідприємства з обслуговування повітряного руху.

Радимо ознайомитися Коли відновлять польоти за кордон і всередині України

Країни, що не запроваджували заборону на міжнародне авіасполучення

Білорусь

Велика Британія

Іран

Ірландія

Корея

Мексика

Німеччина

Нідерланди

Чехія (але аеропорт у Празі не працює)

Цікаво, що національний катарський авіаперевізник Qatar Airways залишається однією з небагатьох авіакомпаній світу, яка регулярно здійснює комерційні пасажирські та вантажні перевезення до низки країн Західної Європи, Азії та до Австралії.



Які країни не закривали повітряні кордони / Інфографіка Украероруху

Країни, що вже відновили або планують відновити міжнародне авіасполучення найближчим часом

3 28 травня

Румунія

Словаччина

З 31 травня

Австрія

Азербайджан

Греція

Грузія

За словами посла України в Австрії Олександра Щерби, польоти між Україною та Австрією можуть відновитися після 23 червня. А за умови, що обидві до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян.

З початку червня

Туреччина

До 7 червня

Естонія

Не раніше ніж 15 червня

Болгарія

Індонезія

Ісландія

Кіпр

Коста-Рика

Люксембург

Македонія

Португалія

Єгипет

Ізраїль.

До 30 червня

Куба

Таїланд

Молдова.

З 1 липня

Домініканська Республіка

Вірменія (найімовірніше в середині липня)

Цікаво Що робить Україна задля відновлення авіаперевезень: заява Криклія



Які країни вже відкрили міжнародне авіасполучення або відкриють незабаром / Інфографіка Украероруху ​

Країни, що закривали міжнародне авіасполучення частково (з певними обмеженнями щодо в’їзду чи виїзду іноземців)

Бельгія

Мальдіви

Норвегія

Японія

США

Хорватія

Сербія

Сингапур

Угорщина

Малайзія

Данія (було закрито авіасполучення з країнами зі складною епідситуацією)

Іспанія (обмеження щодо мети поїздки та категорій осіб, послаблення очікують із 22 червня)

Італія (визначено вичерпний̆ перелік аеропортів, які мають право обслуговувати рейси в умовах карантину, зокрема в Болоньї, Мілані, Римі та Турині)

Канада (міжнародні авіарейси здійснюють лише в 4 аеропортах країни: Ванкувер, Калгарі, Монреаль, Торонто).

Китай (відновлення міжнародних рейсів залежить від планів конкретної авіакомпанії та поточного стану карантинних заходів у країні).

Фінляндія (дозволено здійснювати обмежену кількість авіарейсів)

Словенія (відкрито для міжнародного сполучення 3 аеропорти в Любляні, Маріборі та Порторожі)

Зверніть увагу Кулеба назвав першу країну, з якою Україна готова поновити польоти



Які країни повністю не забороняли польоти, але там діяли певні обмеження / Інфографіка Украероруху ​

Країни, що офіційно не повідомили дати відновлення міжнародних перельотів

Індія

Ірак

Йорданія

Киргизстан

Кувейт

Латвія

Лівія

ОАЕ

Польща

Туніс

Туркменістан

Саудівська Аравія

Убекистан

Швейцарія

Швеція

Шрі-Ланка

Чорногорія

Зауважимо! Більшість країн закрили свої кордони, зокрема, повітряні через стрімке поширення коронавірсу та його смертельні наслідки для людства.



Які країни не оприлюднювали офіційну інформацію щодо дат відновлення міжнародного авіасполучення / Інфографіка Украероруху ​