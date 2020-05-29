Які країни та коли відновлять міжнародне авіасполучення: список
Міністерство закордонних справ України проаналізувало ситуацію з відновленням авіасполучення з боку інших країн. Деякі країни під час пандемії коронавірусу взагалі не забороняли міжнародне авіасполучення, дехто запроваджував часткову заборону, а дехто уже відкрив повітряний простір або планує це зробити невдовзі.
Інформацію про відновлення міжнародного авіасполучення оприлюднив Украерорух. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці держпідприємства з обслуговування повітряного руху.
Радимо ознайомитися Коли відновлять польоти за кордон і всередині України
Країни, що не запроваджували заборону на міжнародне авіасполучення
- Білорусь
- Велика Британія
- Іран
- Ірландія
- Корея
- Мексика
- Німеччина
- Нідерланди
- Чехія (але аеропорт у Празі не працює)
Цікаво, що національний катарський авіаперевізник Qatar Airways залишається однією з небагатьох авіакомпаній світу, яка регулярно здійснює комерційні пасажирські та вантажні перевезення до низки країн Західної Європи, Азії та до Австралії.
Які країни не закривали повітряні кордони / Інфографіка Украероруху
Країни, що вже відновили або планують відновити міжнародне авіасполучення найближчим часом
3 28 травня
- Румунія
- Словаччина
З 31 травня
- Австрія
- Азербайджан
- Греція
- Грузія
За словами посла України в Австрії Олександра Щерби, польоти між Україною та Австрією можуть відновитися після 23 червня. А за умови, що обидві до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян.
З початку червня
- Туреччина
До 7 червня
- Естонія
Не раніше ніж 15 червня
- Болгарія
- Індонезія
- Ісландія
- Кіпр
- Коста-Рика
- Люксембург
- Македонія
- Португалія
- Єгипет
- Ізраїль.
До 30 червня
- Куба
- Таїланд
- Молдова.
З 1 липня
- Домініканська Республіка
- Вірменія (найімовірніше в середині липня)
Цікаво Що робить Україна задля відновлення авіаперевезень: заява Криклія
Які країни вже відкрили міжнародне авіасполучення або відкриють незабаром / Інфографіка Украероруху
Країни, що закривали міжнародне авіасполучення частково (з певними обмеженнями щодо в’їзду чи виїзду іноземців)
- Бельгія
- Мальдіви
- Норвегія
- Японія
- США
- Хорватія
- Сербія
- Сингапур
- Угорщина
- Малайзія
- Данія (було закрито авіасполучення з країнами зі складною епідситуацією)
- Іспанія (обмеження щодо мети поїздки та категорій осіб, послаблення очікують із 22 червня)
- Італія (визначено вичерпний̆ перелік аеропортів, які мають право обслуговувати рейси в умовах карантину, зокрема в Болоньї, Мілані, Римі та Турині)
- Канада (міжнародні авіарейси здійснюють лише в 4 аеропортах країни: Ванкувер, Калгарі, Монреаль, Торонто).
- Китай (відновлення міжнародних рейсів залежить від планів конкретної авіакомпанії та поточного стану карантинних заходів у країні).
- Фінляндія (дозволено здійснювати обмежену кількість авіарейсів)
- Словенія (відкрито для міжнародного сполучення 3 аеропорти в Любляні, Маріборі та Порторожі)
Зверніть увагу Кулеба назвав першу країну, з якою Україна готова поновити польоти
Які країни повністю не забороняли польоти, але там діяли певні обмеження / Інфографіка Украероруху
Країни, що офіційно не повідомили дати відновлення міжнародних перельотів
- Індія
- Ірак
- Йорданія
- Киргизстан
- Кувейт
- Латвія
- Лівія
- ОАЕ
- Польща
- Туніс
- Туркменістан
- Саудівська Аравія
- Убекистан
- Швейцарія
- Швеція
- Шрі-Ланка
- Чорногорія
Зауважимо! Більшість країн закрили свої кордони, зокрема, повітряні через стрімке поширення коронавірсу та його смертельні наслідки для людства.
Які країни не оприлюднювали офіційну інформацію щодо дат відновлення міжнародного авіасполучення / Інфографіка Украероруху