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Какие страны и когда возобновят международное авиасообщение: список

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Когда возобновят международные авиаперелеты: дата, список стран
МИД обнародовал детали возобновления международного авиасообщения: даты и страны / 24 канал

Министерство иностранных дел Украины проанализировало ситуацию с возобновлением авиасообщения со стороны других стран. Некоторые страны во время пандемии коронавируса вообще не запрещали международное авиасообщение, некоторые вводили частичный запрет, а кое-кто уже открыл воздушное пространство или планирует это сделать вскоре.

Информацию о возобновлении международного авиасообщения обнародовал Украэрорух. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице госпредприятия по обслуживанию воздушного движения.

Советуем ознакомиться Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины

Страны, которые не вводили запрет на международное авиасообщение

  • Беларусь
  • Великобритания
  • Иран
  • Ирландия
  • Корея
  • Мексика
  • Германия
  • Нидерланды
  • Чехия (но аэропорт в Праге не работает)

Интересно, что национальный катарский авиаперевозчик Qatar Airways остается одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралии.

Міжнародне авіасполучення, Украерорух, заборони було
Какие страны не закрывали воздушные границы / Инфографика Украэроруха

Страны, которые уже возобновили или планируют возобновить международное авиасообщение в ближайшее время

3 28 мая

  • Румыния
     
  • Словакия

С 31 мая

  • Австрия
     
  • Азербайджан
     
  • Греция
     
  • Грузия

По словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, полеты между Украиной и Австрией могут возобновиться после 23 июня. При условии, что обе к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан.

С начала июня

  • Турция

До 7 июня

  • Эстония

Не раньше 15 июня

  • Болгария
     
  • Индонезия
     
  • Исландия
     
  • Кипр
     
  • Коста-Рика
     
  • Люксембург
     
  • Македония
     
  • Португалия
     
  • Египет
     
  • Израиль.

До 30 июня

  • Куба
     
  • Таиланд
     
  • Молдавия.

С 1 июля

  • Доминиканская Республика
     
  • Армения (скорее всего в середине июля)

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Авіація, міжнародне авіасполучення, країни, що відновлюють польоти
Какие страны уже открыли международное авиасообщение или откроют вскоре / Инфографика Украэроруха ​

Страны, которые закрывали международное авиасообщение частично (с определенными ограничениями по въезду или выезду иностранцев)

  • Бельгия
  • Мальдивы
  • Норвегия
  • Япония
  • США
  • Хорватия
  • Сербия
  • Сингапур
  • Венгрия
  • Малайзия
  • Дания (было закрыто авиасообщение со странами со сложной эпидситуацией)
  • Испания (ограничения относительно цели поездки и категорий лиц, ослабления ожидают с 22 июня)
  • Италия (определен исчерпывающий перечень аэропортов, которые имеют право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине)
  • Канада (международные авиарейсы осуществляют только в 4 аэропортах страны: Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто).
  • Китай (возобновление международных рейсов зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране).
  • Финляндия (разрешено осуществлять ограниченное количество авиарейсов)
  • Словения (открыты для международного сообщения 3 аэропорта – в Любляне, Мариборе и Портороже)

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Авіація, польоти, міжнародне авіасполучення, країни, де діяли обмеження
Какие страны полностью не запрещали полеты, но там действовали определенные ограничения / Инфографика Украэроруха ​

Страны, которые официально не сообщили даты возобновления международных перелетов

  • Индия
  • Ирак
  • Иордания
  • Киргизстан
  • Кувейт
  • Латвия
  • Ливия
  • ОАЭ
  • Польша
  • Тунис
  • Туркменистан
  • Саудовская Аравия
  • Убекистан
  • Швейцария
  • Швеция
  • Шри-Ланка
  • Черногория

Заметим! Большинство стран закрыли свои границы, в частности воздушные, из-за стремительного распространения коронавирса и его смертельных последствий для человечества.

Авіація, польоти, міжнародне авіасполучення, немає інформації щодо відновлення польотів
Какие страны не обнародовали официальную информацию относительно дат возобновления международного авиасообщения / инфографика Украэроруха​

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Путешествия авиация
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