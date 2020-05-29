Какие страны и когда возобновят международное авиасообщение: список

Министерство иностранных дел Украины проанализировало ситуацию с возобновлением авиасообщения со стороны других стран. Некоторые страны во время пандемии коронавируса вообще не запрещали международное авиасообщение, некоторые вводили частичный запрет, а кое-кто уже открыл воздушное пространство или планирует это сделать вскоре.

Информацию о возобновлении международного авиасообщения обнародовал Украэрорух. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице госпредприятия по обслуживанию воздушного движения.

Советуем ознакомиться Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины

Страны, которые не вводили запрет на международное авиасообщение

Беларусь

Великобритания

Иран

Ирландия

Корея

Мексика

Германия

Нидерланды

Чехия (но аэропорт в Праге не работает)

Интересно, что национальный катарский авиаперевозчик Qatar Airways остается одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралии.



Какие страны не закрывали воздушные границы / Инфографика Украэроруха

Страны, которые уже возобновили или планируют возобновить международное авиасообщение в ближайшее время

3 28 мая

Румыния



Словакия

С 31 мая

Австрия



Азербайджан



Греция



Грузия

По словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, полеты между Украиной и Австрией могут возобновиться после 23 июня. При условии, что обе к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан.

С начала июня

Турция

До 7 июня

Эстония

Не раньше 15 июня

Болгария



Индонезия



Исландия



Кипр



Коста-Рика



Люксембург



Македония



Португалия



Египет



Израиль.

До 30 июня

Куба



Таиланд



Молдавия.

С 1 июля

Доминиканская Республика



Армения (скорее всего в середине июля)

Интересно Что делает Украина для восстановления авиаперевозок: заявление Криклия



Какие страны уже открыли международное авиасообщение или откроют вскоре / Инфографика Украэроруха ​

Страны, которые закрывали международное авиасообщение частично (с определенными ограничениями по въезду или выезду иностранцев)

Бельгия

Мальдивы

Норвегия

Япония

США

Хорватия

Сербия

Сингапур

Венгрия

Малайзия

Дания (было закрыто авиасообщение со странами со сложной эпидситуацией)

Испания (ограничения относительно цели поездки и категорий лиц, ослабления ожидают с 22 июня)

Италия (определен исчерпывающий перечень аэропортов, которые имеют право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине)

Канада (международные авиарейсы осуществляют только в 4 аэропортах страны: Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто).

Китай (возобновление международных рейсов зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране).

Финляндия (разрешено осуществлять ограниченное количество авиарейсов)

Словения (открыты для международного сообщения 3 аэропорта – в Любляне, Мариборе и Портороже)

Обратите внимание Кулеба назвал первую страну, с которой Украина готова возобновить полеты



Какие страны полностью не запрещали полеты, но там действовали определенные ограничения / Инфографика Украэроруха ​

Страны, которые официально не сообщили даты возобновления международных перелетов

Индия

Ирак

Иордания

Киргизстан

Кувейт

Латвия

Ливия

ОАЭ

Польша

Тунис

Туркменистан

Саудовская Аравия

Убекистан

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Черногория

Заметим! Большинство стран закрыли свои границы, в частности воздушные, из-за стремительного распространения коронавирса и его смертельных последствий для человечества.



Какие страны не обнародовали официальную информацию относительно дат возобновления международного авиасообщения / инфографика Украэроруха​