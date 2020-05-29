Какие страны и когда возобновят международное авиасообщение: список
Министерство иностранных дел Украины проанализировало ситуацию с возобновлением авиасообщения со стороны других стран. Некоторые страны во время пандемии коронавируса вообще не запрещали международное авиасообщение, некоторые вводили частичный запрет, а кое-кто уже открыл воздушное пространство или планирует это сделать вскоре.
Информацию о возобновлении международного авиасообщения обнародовал Украэрорух. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице госпредприятия по обслуживанию воздушного движения.
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Страны, которые не вводили запрет на международное авиасообщение
- Беларусь
- Великобритания
- Иран
- Ирландия
- Корея
- Мексика
- Германия
- Нидерланды
- Чехия (но аэропорт в Праге не работает)
Интересно, что национальный катарский авиаперевозчик Qatar Airways остается одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралии.
Какие страны не закрывали воздушные границы / Инфографика Украэроруха
Страны, которые уже возобновили или планируют возобновить международное авиасообщение в ближайшее время
3 28 мая
- Румыния
- Словакия
С 31 мая
- Австрия
- Азербайджан
- Греция
- Грузия
По словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, полеты между Украиной и Австрией могут возобновиться после 23 июня. При условии, что обе к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан.
С начала июня
- Турция
До 7 июня
- Эстония
Не раньше 15 июня
- Болгария
- Индонезия
- Исландия
- Кипр
- Коста-Рика
- Люксембург
- Македония
- Португалия
- Египет
- Израиль.
До 30 июня
- Куба
- Таиланд
- Молдавия.
С 1 июля
- Доминиканская Республика
- Армения (скорее всего в середине июля)
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Какие страны уже открыли международное авиасообщение или откроют вскоре / Инфографика Украэроруха
Страны, которые закрывали международное авиасообщение частично (с определенными ограничениями по въезду или выезду иностранцев)
- Бельгия
- Мальдивы
- Норвегия
- Япония
- США
- Хорватия
- Сербия
- Сингапур
- Венгрия
- Малайзия
- Дания (было закрыто авиасообщение со странами со сложной эпидситуацией)
- Испания (ограничения относительно цели поездки и категорий лиц, ослабления ожидают с 22 июня)
- Италия (определен исчерпывающий перечень аэропортов, которые имеют право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине)
- Канада (международные авиарейсы осуществляют только в 4 аэропортах страны: Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто).
- Китай (возобновление международных рейсов зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране).
- Финляндия (разрешено осуществлять ограниченное количество авиарейсов)
- Словения (открыты для международного сообщения 3 аэропорта – в Любляне, Мариборе и Портороже)
Обратите внимание Кулеба назвал первую страну, с которой Украина готова возобновить полеты
Какие страны полностью не запрещали полеты, но там действовали определенные ограничения / Инфографика Украэроруха
Страны, которые официально не сообщили даты возобновления международных перелетов
- Индия
- Ирак
- Иордания
- Киргизстан
- Кувейт
- Латвия
- Ливия
- ОАЭ
- Польша
- Тунис
- Туркменистан
- Саудовская Аравия
- Убекистан
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Черногория
Заметим! Большинство стран закрыли свои границы, в частности воздушные, из-за стремительного распространения коронавирса и его смертельных последствий для человечества.
Какие страны не обнародовали официальную информацию относительно дат возобновления международного авиасообщения / инфографика Украэроруха