Кулеба назвал первую страну, с которой Украина готова возобновить полеты

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в Украине, как и в других странах, ожидают восстановления регулярного авиасообщения. Впрочем правительства государств осторожно подходят к открытиям, графикам. Он отметил, что именно с Турцией Украина уже планирует вступить в переговоры о том, как возобновлять авиасообщение.

В частности, 21 мая глава МИД имел встречу с некоторыми коллегами в правительстве и показал им список, который в министерстве собрали со всего мира. Речь идет об информации от США до Белиза – кто и как планирует возобновлять полеты. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире 24 канала.

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"Теперь вся карта есть в нашем распоряжении, мы можем видеть, к каким странам будем обращаться с предложениями синхронизировать открытие", – обїяснил он.

Пока известно, что переговоры о возобновлении авиасообщения планируют провести с Турцией. Дмитрий Кулеба отметил, что со странами ЕС сейчас несколько сложнее, так как там все сначала откроется для внутреннего туризма. Однако в министерстве будут работать над тем, чтобы украинцы имели возможность поехать и в государства Европейского Союза.

Скажу одну вещь: коронавирус никуда не подевался. Поэтому, если вы уже решили куда-то лететь, берегите себя и соблюдайте максимальные меры безопасности,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Что известно о возобновлении туризма в Турции

Известно, что Турция уже начала переговоры о возобновлении туризма. Сейчас Анкара в интернете или по телефону консультируется с представителями 70 стран с целью убедить их в безопасности посещения турецких курортов и в надлежащем качестве турецкой системы здравоохранения.

с целью убедить их в безопасности посещения турецких курортов и в надлежащем качестве турецкой системы здравоохранения. Кроме этого, отели Турции летом 2020 года будут работать с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. В частности, турецкое правительство приняло решение, что они могут быть заполнены только на 60%.

Туристам при заселении будут измерять температуру и выдавать медицинские маски. В отелях обустроят карантинную зону , куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19.

, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19. Также временно исчезнут кофемашины и другие автоматы с напитками , которыми пользуются туристы.

, которыми пользуются туристы. Спа-центры и фитнес-залы будут закрыты в течение всего сезона.

Комментарий Дмитрия Кулебы о возобновлении авиасообщения: видео