Туристический сезон в Турции летом 2020 года: как будут работать гостиницы и пляжи

Отели Турции летом 2020 года будут работать с целым рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. Турецкое правительство приняло решение о том, что они могут быть заполнены максимум на 60%.

Таку постанову оприлюднило міністерство культури та туризму Туреччини, повідомляє місцева газета Sabah.

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Які обмеження та вимоги для туристів діятимуть в Туреччині

У туристів при заселенні вимірюватимуть температуру і видаватимуть медичні маски. В готелях буде обладнана карантинна зона, куди будуть відправляти постояльців з підозрою на COVID-19 .

. Дверні ручки та інші поверхні в готелях регулярно дезінфікуватимуть. Номери після виселення гостей залишатимуться порожніми протягом 12 годин.

У зонах харчування продукти будуть закриті захисною скляною панеллю на випадок кашлю чи чхання когось із гостей. Між столами дотримуватиметься дистанція 1,5 метра, а кількість людей в обідніх залах обмежать.

на випадок кашлю чи чхання когось із гостей. Між столами дотримуватиметься дистанція 1,5 метра, а кількість людей в обідніх залах обмежать. Також тимчасово зникнуть кавомашини та інші автомати з напоями , якими масово користуються постояльці.

, якими масово користуються постояльці. На пляжах дотримуватиметься соціальна дистанція . Рівень хлору в басейнах підтримуватиметься на значному рівні.

. Рівень хлору в басейнах підтримуватиметься на значному рівні. Спа-центри та фітнес-зали в цьому сезоні будуть закриті.

Зверніть увагу! Станом на 6 травня в Туреччині зареєстровано майже 130 тисяч випадків COVID-19. На жаль, 3 520 людей померли.

Як Туреччина виходитиме з карантину?Влада Туреччини оголосила, що країна пройде через чотири етапи зняття обмежень. Поступове відновлення міжнародного авіасполучення розпочнеться 12 червня.



А повністю повернутися до нормального життя можна буде тільки після створення вакцини.