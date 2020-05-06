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      Туристический сезон в Турции летом 2020 года: как будут работать гостиницы и пляжи

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      Туристический сезон в Турции 2020: как будут работать отели и пляжи
      Яким буде туристичний сезон в Туреччині під час пандемії?

      Отели Турции летом 2020 года будут работать с целым рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. Турецкое правительство приняло решение о том, что они могут быть заполнены максимум на 60%.

      Таку постанову оприлюднило міністерство культури та туризму Туреччини, повідомляє місцева газета Sabah.

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      Які обмеження та вимоги для туристів діятимуть в Туреччині

      • У туристів при заселенні вимірюватимуть температуру і видаватимуть медичні маски. В готелях буде обладнана карантинна зона, куди будуть відправляти постояльців з підозрою на COVID-19.
      • Дверні ручки та інші поверхні в готелях регулярно дезінфікуватимуть. Номери після виселення гостей залишатимуться порожніми протягом 12 годин.
      • У зонах харчування продукти будуть закриті захисною скляною панеллю на випадок кашлю чи чхання когось із гостей. Між столами дотримуватиметься дистанція 1,5 метра, а кількість людей в обідніх залах обмежать.
      • Також тимчасово зникнуть кавомашини та інші автомати з напоями, якими масово користуються постояльці.
      • На пляжах дотримуватиметься соціальна дистанція. Рівень хлору в басейнах підтримуватиметься на значному рівні.
      • Спа-центри та фітнес-зали в цьому сезоні будуть закриті.

      Зверніть увагу! Станом на 6 травня в Туреччині зареєстровано майже 130 тисяч випадків COVID-19. На жаль, 3 520 людей померли. 

      Як Туреччина виходитиме з карантину?Влада Туреччини оголосила, що країна пройде через чотири етапи зняття обмежень. Поступове відновлення міжнародного авіасполучення розпочнеться 12 червня.

      А повністю повернутися до нормального життя можна буде тільки після створення вакцини.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Путешествия Отдых Гостиницы Новости Турции Туристический бизнес
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