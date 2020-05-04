Туристический сезон в Египте открыли для местных жителей: как будут работать гостиницы

Правительство Египта разрешило с мая открыть отели для внутренних туристов. Условием открытия является то, что учреждения должны работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

Такое решение приняли из-за огромных экономических убытков, вызванных пандемией коронавируса. Потери государства в месяц составляют около 1 миллион долларов. Об этом сообщает The New York Times. Интересно Греция начнет туристический сезон в июле Какие еще условия будут действовать в египетских отелях Ограничения по приему не более 25% отдыхающих будет действовать до конца мая. С июня же заведениям разрешат работать не более чем для 50% туристов.

Также отели должны будут принять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов.

Для того, чтобы возобновить работу в отеле должна быть клиника с врачом. Кроме того, отдыхающим будут регулярно проверять температуру.

Также заведения должны установить дезинфицирующее оборудование.

Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию заведения.

Кроме того, будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах. В гостиницах внедрят обычное меню и запретят открытые зоны с едой. Обратите внимание! По состоянию на 4 мая в Египте зафиксировали 6465 случаев заражения коронавирусом, умерли от болезни 429 людей, вылечились – 1562 человека.