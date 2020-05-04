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      Туристический сезон в Египте открыли для местных жителей: как будут работать гостиницы

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      Туристический сезон в Египте 2020 - как будут работать отели
      Туристический сезон в Египте откроют пока лишь для местных граждан / tripadvisor.ru

      Правительство Египта разрешило с мая открыть отели для внутренних туристов. Условием открытия является то, что учреждения должны работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

      Такое решение приняли из-за огромных экономических убытков, вызванных пандемией коронавируса. Потери государства в месяц составляют около 1 миллион долларов. Об этом сообщает The New York Times.

      Интересно Греция начнет туристический сезон в июле

      Какие еще условия будут действовать в египетских отелях

      • Ограничения по приему не более 25% отдыхающих будет действовать до конца мая. С июня же заведениям разрешат работать не более чем для 50% туристов.
      • Также отели должны будут принять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов.
      • Для того, чтобы возобновить работу в отеле должна быть клиника с врачом. Кроме того, отдыхающим будут регулярно проверять температуру.
      • Также заведения должны установить дезинфицирующее оборудование.
      • Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию заведения.
      • Кроме того, будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах. В гостиницах внедрят обычное меню и запретят открытые зоны с едой.

      Обратите внимание! По состоянию на 4 мая в Египте зафиксировали 6465 случаев заражения коронавирусом, умерли от болезни 429 людей, вылечились – 1562 человека.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Путешествия Отдых Туристический бизнес Египет
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