Греция начнет туристический сезон в июле
Туристический сезон в Греции надеются открыть в июле. Однако из-за пандемии коронавируса владельцы отелей ожидают значительно меньше отдыхающих.
Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що готелі для туристів почнуть відкривати в червні, пише Ekathimerini.
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А вже у липні там планують повноцінно розпочати туристичний сезон. Водночас Греція очікує, що сезон у 2020 році буде значно гіршим, ніж у попередні роки. Адже навіть у випадку зменшення темпів поширення коронавірусу, люди все ще боятимуться подорожувати.
Цей сезон не буде таким, як в інші роки. Але ми можемо зробити багато, щоб заново відкрити туристичну економіку,
– заявив Теохаріс.
До слова, туризм є основним джерелом доходу для Греції. У 2019 році країну відвідали 34 мільйони людей. А це дало 18 мільярдів євро доходів у державну казну і забезпечило зайнятість кожного п'ятого працівника.
Коронавірус у Греції: основне
- Станом на 30 квітня у Греції зафіксували 2 576 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 139 людей, одужали – 577.
- Для запобігання поширенню COVID-19 28 березня Греція ввела карантин.
- А з 4 травня країна почне поетапне скасування обмежень.