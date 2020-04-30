Греция начнет туристический сезон в июле

Туристический сезон в Греции надеются открыть в июле. Однако из-за пандемии коронавируса владельцы отелей ожидают значительно меньше отдыхающих.

Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що готелі для туристів почнуть відкривати в червні, пише Ekathimerini.

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А вже у липні там планують повноцінно розпочати туристичний сезон. Водночас Греція очікує, що сезон у 2020 році буде значно гіршим, ніж у попередні роки. Адже навіть у випадку зменшення темпів поширення коронавірусу, люди все ще боятимуться подорожувати.

Цей сезон не буде таким, як в інші роки. Але ми можемо зробити багато, щоб заново відкрити туристичну економіку,

– заявив Теохаріс.

До слова, туризм є основним джерелом доходу для Греції. У 2019 році країну відвідали 34 мільйони людей. А це дало 18 мільярдів євро доходів у державну казну і забезпечило зайнятість кожного п'ятого працівника.

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