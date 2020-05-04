Туристичний сезон в Єгипті відкрили для місцевих жителів: як працюватимуть готелі

Уряд Єгипту дозволив з травня відкрити готелі для внутрішніх туристів. Умовою відкриття є те, що заклади повинні працювати не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.

Таке рішення ухвалили через величезні економічні збитки, спричинені пандемією коронавірусу. Втрати держави в місяць становлять близько 1 мільйрда доларів. Про це повідомляє The New York Times.

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Які ще умови діятимуть в єгипетських готелях

Обмеження щодо прийому не більше 25% відпочивальників діятиме до кінця травня. З червня ж закладам дозволять працювати не більше ніж для 50% туристів.

Також готелі повинні будуть вжити ряд протиепідемичних заходів для захисту своїх клієнтів.

Для того, щоб поновити роботу у готелі має бути клініка з лікарем. Окрім того, відпочивальникам будуть регулярно перевіряти температуру.

Також заклади повинні встановити дезинфікуюче обладнання.

Працівників зобов'яжуть проходити експрес-тест при вході на територію закладу.

Окрім того, діятиме заборона на проведення масових заходів на курортах. У готелях запровадять звичайне меню та заборонять відкриті зони з їжею.

Зверніть увагу! Станом на 4 травня в Єгипті зафіксували 6465 випадків зараження коронавірусом, померли від хвороби 429 людей, вилікувались – 1562 особи.