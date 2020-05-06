Туристичний сезон в Туреччині влітку 2020 року: як працюватимуть готелі та пляжі

Яким буде туристичний сезон в Туреччині під час пандемії?

Готелі Туреччини влітку 2020 року працюватимуть з цілою низкою обмежень через пандемію коронавірусу. Турецький уряд ухвалив рішення про те, що вони можуть бути заповнені максимум на 60%.