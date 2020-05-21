Кулеба назвав першу країну, з якою Україна готова поновити польоти

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що в Україні, як і в інших країнах очікують на відновлення регулярного авіасполучення. Втім уряди держав обережно підходять до відкриттів, графіків. Він зауважив, що саме з Туреччиною Україна вже планує вступати в перемовини про те, як відновлювати авіасполучення.

Зокрема, 21 травня очільник МЗС мав зустріч з деякими колегами в уряді і показав їм список, який у Міністерстві зібрали з усього світу. Мовиться про інформацію від США до Белізу – хто і як планує поновлювати польоти. Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Коли відновлять польоти за кордон і всередині України

"Тепер вся карта є в нашому розпорядженні, ми можемо бачити, до яких країн будемо звертатися з пропозиціями синхронізувати відкриття", – пояснив він.

Наразі відомо, що перемовини щодо відновлення авіасполучення планують провести з Туреччиною. Дмитро Кулеба відзначив, що з країнами ЄС зараз дещо складніше, адже там все спочатку відкриється для внутрішнього туризму. Однак у міністерстві будуть працювати над тим, щоб українці мали змогу поїхати і в держави Європейського Союзу.

Скажу одну річ: коронавірус нікуди не подівався. Тому, якщо ви вже вирішили кудись летіти, бережіть себе і дотримуйтесь максимальних заходів безпеки,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Що відомо про відновлення туризму в Туреччині

Відомо, що Туреччина вже почала перемовини про відновлення туризму. Наразі Анкара в інтернеті або телефоном консультується з представниками 70 країн з метою переконати їх у безпеці відвідин турецьких курортів та якості турецької системи охорони здоров'я.

з метою переконати їх у безпеці відвідин турецьких курортів та якості турецької системи охорони здоров'я. Крім цього, готелі Туреччини влітку 2020 року працюватимуть з низкою обмежень через пандемію коронавірусу. Зокрема, турецький уряд ухвалив рішення, що вони можуть бути заповнені лише на 60% .

. Туристам при заселенні вимірюватимуть температуру і видаватимуть медичні маски. У готелях облаштують карантинну зону , куди відправлятимуть постояльців з підозрою на COVID-19.

, куди відправлятимуть постояльців з підозрою на COVID-19. Також тимчасово зникнуть кавомашини та інші автомати з напоями , якими користуються туристи.

Спа-центри та фітнес-зали будут закриті протягом всього сезону.

Коментар Дмитра Кулеби щодо відновлення авіасполучення: відео