70 країн проводять переговори з Туреччиною щодо відновлення туризму

Туреччина вже почала перемовини про відновлення туризму. Зараз офіційна Анкара в інтернеті або телефоном консультується з представниками 70 країн з метою переконати їх у безпеці відвідин турецьких курортів та якості турецької системи охорони здоров'я.

Розповів про це 18 травня міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, як пише видання Hurriyet Daily News.

До слова, 12 травня стало відомо, що В аеропортах Туреччини прибулих перевірятимуть на COVID-19

Туреччина готова приймати туристів та доводить це

Мінкульт Туреччини запустив проєкт "Сертифікація здорового туризму". Його мета – забезпечити високі стандарти дотримання санітарних і гігієнічних норм в авіакомпаніях, аеропортах, інших транспортних об'єктах, готелях та інших місцях розміщення туристів, закладах харчування.

Туреччина чинить відповідально – не лише для здоров'я наших громадян, а й для гостей, щоб забезпечити їм спокійний відпочинок. Туреччина повністю готова до цього,

– переконує Ерсой.

Тож влада веде перемовини (листами, онлайн та телефоном) з представниками 70 країн, мешканці яких протягом останніх років віддають перевагу відпочивати саме у Туреччині.

У цих перемовинах турецькі дипломати:

Розповідають про безпеку пасажирів і працівників, організацію роботи в нових умовах установ, транспорту.

А також показують можливості медичних установ Туреччини як центрального, так і провінційного рівнів.

Про коронавірус у Туреччині: коротко

Станом на 18 травня в Туреччині зареєстровано 150 тисяч випадків COVID-19, однак 11 тисяч із них – вилікувалися. померлих же – 4171 людина.

Туреччина планує відновити внутрішній туризм вже з 28 травня. Це Ерсой також підтвердив у інтерв'ю виданню Turizm Gunlugu. Про відновлення міжнародного авіасполучення говорити почнуть із 12 червня.

Вже відомо, що готелі у 2020 році працюватимуть із цілою низкою обмежень та не будуть заповнені на понад 60%.

Туризм в умовах COVID-19: коли та які країни відкриють кордони – читайте у матеріалі 24 каналу.