Без тесту не впускатимуть: в аеропортах Туреччини перевірятимуть на COVID-19

Усіх пасажирів, що прибуватимуть в турецькі аеропорти, з 1 червня 2020 року тестуватимуть на коронавірус. Передусім, це стосуватиметься летовищ у туристичних регіонах країни.

Міністерство охорони здоров'я Туреччини проводить підготовку до створення лабораторій у всіх аеропортах країни. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Airport Haber.

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Тести будуть проводити ще до проходження паспортного контролю. В турецькому уряді обіцяють, процедура триватиме всього 2 – 3 хвилини, тож черг виникати не повинно.



Результати тестування будуть відомі за 5 – 6 годин. Де перебуватимуть у цей час пасажири – поки невідомо. Якщо у туриста таки виявлять коронавірус, його відправлять на самоізоляцію в готель.

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