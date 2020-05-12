Без тесту не впускатимуть: в аеропортах Туреччини перевірятимуть на COVID-19
Усіх пасажирів, що прибуватимуть в турецькі аеропорти, з 1 червня 2020 року тестуватимуть на коронавірус. Передусім, це стосуватиметься летовищ у туристичних регіонах країни.
Міністерство охорони здоров'я Туреччини проводить підготовку до створення лабораторій у всіх аеропортах країни. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Airport Haber.
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Тести будуть проводити ще до проходження паспортного контролю. В турецькому уряді обіцяють, процедура триватиме всього 2 – 3 хвилини, тож черг виникати не повинно.
Результати тестування будуть відомі за 5 – 6 годин. Де перебуватимуть у цей час пасажири – поки невідомо. Якщо у туриста таки виявлять коронавірус, його відправлять на самоізоляцію в готель.
Що відомо про коронавірус у Туреччині
- Станом на 12 травня в Туреччині зареєстровано майже 140 тисяч випадків COVID-19. На жаль, 3 841 людина померла. Майже 96 тисяч хворих одужали.
- Влада Туреччини оголосила, що країна пройде через чотири етапи зняття обмежень. Поступове відновлення міжнародного авіасполучення розпочнеться 12 червня.
- Готелі Туреччини влітку 2020 року працюватимуть з цілою низкою обмежень через пандемію коронавірусу. Турецький уряд ухвалив рішення про те, що вони можуть бути заповнені максимум на 60%.
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