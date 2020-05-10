Туризм в умовах COVID-19: коли та які країни відкриють кордони

Коронавірус спричинив найбільшу кризу у туристичній галузі за останні 20 років. За підрахунками фахівців, втрати туристичного потоку треба буде надолужувати наступні 5 – 7 років.

Загалом через COVID-19 повністю або частково закрили кордони для туристів 90 країн та регіонів світу, пише "Слово і Діло".

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Як пише видання, кількість іноземних туристів зменшилась:

у 2003 році спалах атипової пневмонії зменшив турпотік на 0,4% ;

; у 2009 році під час глобальної економічної кризи на 4% ;

; у 2020 році втрати сягнуть 20 – 30% від кількості іноземних туристів.

Загалом очікуване у 2020 році падіння кількості міжнародних туристів призведе до зниження надходжень від міжнародного туризму на 300 – 450 мільярдів доларів.



Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка "Слово і Діло"

Які країни та коли відкриють кордони

Чехія

Країна однією з перших пішла на суворий карантин, що дозволило зупинити поширенню коронавірусу у країні. З середини березня Чехія скасувала деякі обмеження, зокрема людям дозволили ходити тільки на роботу і додому, в аптеку і за продуктами харчування.

Рішення відкрити кордони країни й скасувати низку інших обмежень влада Чехії ухвалила 24 квітня. Уряд зняв заборону на вільне пересування. Жителі країни можуть виїжджати за кордон для відпочинку. Після повернення з поїздки за кордон треба буде або представити медичне підтвердження, що у людини немає коронавірусу, або пройти двотижневий карантин.

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Латвія, Литва та Естонія

Уряди Латвії, Литви та Естонії вирішили з 15 травня відкрити внутрішні кордони між цими трьома країнами. Натомість громадяни, які прибуватимуть з інших країн, повинні будуть дотримуватися 14-денної ізоляції.

Туреччина

На початку квітня були розмови про запуск туристичного сезону у Туреччині наприкінці травня, але через високий рівень захворюваності плани переглянули й попередньо перенесли можливість відновлення роботи готелів на червень.

Однак Туреччина вже готується приймати туристів. Для цього готелі мають створити закриті "чисті" зони, де ризик заразитися коронавірусом мінімальний. Базовим регіоном поки вважають Анталію.



Туристичний сезон у Туреччині розпочнеться у червні / Фото Unsplash

Італія, Іспанія

Італія, яка була однією з найбільш туристичних міст Європи, планує зосередитися на внутрішньому туризмі. Попередньо очікується, що кордони для іноземних туристів відкриють лише восени.

Іспанія ще більш радикально підійшла до обмежувальних заходів. У країні планують почати приймати туристів не раніше 2021 року.

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