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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Туризм після карантину: яких змін очікувати

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      Під час карантину туристична галузь зупинилася. Всі чекають, коли буде послаблення обмежень і орієнтуються на внутрішній туризм.

      Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

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      Вона пояснила, що багато туристичних операторів та турагентів, які традиційно продавали закордонні поїздки, зараз шукають шляхи, проводять пошуки локацій для того, щоб формувати продукти внутрішнього туризму.

      Зараз для нас всіх є завдання, щоб цей вимушений попит на внутрішній туристичний продукт залишався не тимчасовим, а був постійним,
      – заявила Мар'яна Олеськів.

      "Збитки оцінити зараз важко. Говорять, що десь недоотримання державного бюджету біля півтора мільярда гривень через простій туристичної галузі за весь цей карантинний період. Мають збитки усі ті підприємства, які мають найманих працівників", – додала Олеськів.

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      Голова Державного агентства розвитку туризму зазначила, що потрібно взяти за основу ті рекомендації, які розробила ВООЗ та Всесвітня туристична організація. Це контроль дезінфекції приміщень та поверхонь, підтримка чистоти й відповідна дистанція між людьми.

      вихід з карантину
      Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 канал
       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Карантин в Україні 2020 Подорожі Новини України Новини політики
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