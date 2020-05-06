COVID-паспорт в Україні та Європі: що зміниться для українських туристів та заробітчан

Коронавірус сильно вдарив по Європі, через що довелося вводити жорсткий карантин. Країни мають намір відновлювати економіку і для цього можуть ввести новий паспорт.

На додачу до паспорта громадянина та водійських документів, європейці активно користуватимуться ще й паспортом здоров’я. Його введення наразі розглядають у країнах ЄС та за межами – у Великобританії. Україна також заявила про можливість запровадження паспорту здоров'я. Яким буде цей паспорт та що це означає для українських туристів та заробітчан – у матеріалі 24 каналу.

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Паспорт здоров'я в Україні

Поки в Україні не планують вводити так званого паспорту здоров'я, але вже заявили про готовність це зробити, якщо інші країни світу зроблять те ж саме. Про це розповіла глава Державного агентства розвитку туризму в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Якщо це буде введено в світі і рекомендовано ВООЗ, це буде введено також і в Україні. Але для цього у світу має бути розуміння, який тест можна вважати доцільним, і за скільки часу його потрібно проводити, але на це поки відповідей немає, і чіткої процедури видачі таких паспортів жодна країна поки не має,

– заявляє Мар'яна Олеськів.

Натомість у Європі вже активно обговорюють це питання, а подекуди навіть працюють над розробкою. І не дивно, адже кількість хворих у деяких країнах Європи в рази вища, ніж в Україні.

Паспорт здоров’я у Великобританії: для роботи

У Великобританії планують ввести відповідні паспорти вже через місяць, аби британці могли безпечно повернутися до роботи та запустити економіку. Наразі технологічні компанії ведуть переговори з урядом. Про це повідомляє The Guardian.

Як це працюватиме?

Людина завантажує додаток, фотографує себе та документ (паспорт, водійське посвідчення). Додаток зіставляє ваше обличчя з фото та документу, аби верифікувати. Після цього потрібно пройти тест на наявність антитіл до COVID-19, щоб дізнатися чи перехворів та маєш імунітет. При вході на роботу, потрібно відкрити додаток, сфотографуватися, аби обличчя розпізнали і додаток генерує qr-код. Його сканує працівник компанії і дізнається чи людина має імунітет. На екрані для працівника на вході з'являється обличчя людини, яка прийшла на роботу та статус (має імунітет чи ні). Жодних інших даних додаток не видає.

Уряду активно допомагає британська фірма Onfido, яка спеціалізується на перевірці особи, використовуючи біометрику обличчя.

Влада вирішила відійти від назви "паспорт імунітету", щоб не давати зайвої певності людям, які вже перехворіли на COVID-19. Критики цього паспорту, серед яких і ВООЗ, зазначають, що перебіг хвороби та імунітет від неї ще не досліджений, а тому створення паспорту, в якому зазначають, що людина має імунітет, лиш створює ілюзію безпеки.

Раніше науковці повідомляли, що імунітет від коронавірусу може бути в людини до 2 років. Але при цьому є випадки, коли люди хворіють повторно у дуже короткі терміни. До прикладу, у Південній Кореї повторно захворіли майже 100 людей.

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COVID-паспорт в ЄС: для туризму

Якщо у Великобританії зосередилися на поверненні британців до роботи, то у Європейському Союзі інша ціль – відновити індустрію туризму. Вперше таку ідею на високому рівні висловили міністри туризму країн-членів. Для Європи це важлива галузь, яка займає особливо значну частку ВВП Італії, Греції, Хорватії та Португалії.

Цей паспорт передбачає, що кожен громадянин ЄС, який хоче подорожувати, повинен пройти тест на виявлення вірусу. За словами грецького міністра туризму Харіса Теохаріса, це слід робити в країні, де починаються канікули. Якщо, наприклад, громадянин Німеччини захоче відвідати Грецію, цей тест варто зробити в Німеччині до прибуття в Грецію. Про це повідомляє EURACTIV.com. Поки що це планують зробити лише для країн Шенгенської зони.

Теохаріс також зазначив, що із введенням такого паспорту повинні також відновити роботу наземного, морського та повітряного транспорту загалом по ЄС.

Міністерка туризму Хорватії сподівається, що до кінця травня країни домовляться хоча б про відкриття туристичних потоків у двосторонньому порядку. І додає, що у цьому зацікавлені багато країн.

Кожна країна вживає власні заходи для відновлення туризму. Наприклад, Греція планує впускати мандрівників, в яких тест на виявлення антитіл до коронавірусу позитивний, а отже вони мають імунітет. Натомість Франція хоче віддати перевагу місцевим мандрівникам, які залишаються на час відпустки вдома і подорожують поблизу в межах одного дня поїздки.

Чому ЄС хочуть відновити туризм попри загрозуТуризм відіграє важливу економічну роль у державі. Це понад 10% ВВП Євросоюзу та близько 12% всіх робочих місць. Найбільше страждають Іспанія, Італія, Хорватія та Греція, для яких туризм є ключовою галуззю.

У Європі пропонують підтримати авіаперевізників. Замість того, щоб відшкодовувати пасажирам квитки за скасовані через коронавірус рейси, пропонують обміняти їх на квитки з іншою датою або повернути гроші за квиток, але через 12 місяців. Це дозволить авіакомпаніям залишитися на плаву. Про це повідомляє The Sun. Це також стосується українців, які мали квитки на літаки європейських авіакомпаній (Ryanair, WizzAir тощо).

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Як паспорт вплине на українських туристів та заробітчан

Поки введення COVID-паспорту в ЄС розглядають лиш для країн-членів ЄС та, можливо, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, які належать до Шенгенської зони. Про введення паспорту для третіх країн не йдеться. А це означає, що спочатку ЄС відновить туризм всередині країни і лише згодом відкриється для інших.

Скоріш за все українським туристам також доведеться пройти тест напередодні подорожі Європою. Але цього не варто чекати раніше осені. Напередодні Еммануель Макрон, президент Франції, заявив, що кордони Шенгенської зони можуть бути закриті до вересня, передає Forbes. Літні канікули в Європі зможуть мати лише європейці.

Із заробітчанами дещо інша справа, оскільки ЄС гостро потребує заробітчан на сезонні роботи. Так, Фінляндія заявила, що очікує 15 тисяч українців цьогоріч на роботу. 23 квітня туди полетіло майже 200 українців збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери. Також аналогічний літак вилетів до Великої Британії. А Польща знову почала видавати робочі візи українцям, тільки тепер їх надсилатимуть поштою.

Як підкреслюють у Кабміні, більшість країн закрили свої кордони у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, є і такі, які попри закриті кордони, готові прийняти українських робітників. І вони надсилають до Кабміну відповідні запити.

Заробітчан у Великобританії можуть зобов'язати користуватися паспортом здоров’я, коли його введуть. Але це залежатиме від сфери роботи. Оскільки паспорт вводять для того, щоб відновити економіку, то передусім вони будуть необхідні для людей, які працюють у наразі закритих галузях.

Чи ефективний COVID-паспорт

Результат тесту на COVID-19 актуальний лиш на ту хвилину, коли людина його здавала. Навіть на момент отримання негативного результату людина може заразитися. Тому паспорт з такими даними може вводити в оману, якщо він показує лише результат того, чи інфікована людина зараз. Проте у Великобританії планують робити обидва тести: на наявність хвороби та на наявність імунітету. У ЄС поки не уточнили, які тести будуть включені до паспорта.

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ЄС дійсно обговорює питання введення COVID-паспорта, тому що один з членів ЄС його підняв. І навіть не один. Є рекомендація ВООЗ, яка не рекомендує вдаватися до таких дій. На сьогодні уряд поділяє те, що рекомендує ВООЗ. Бо можна отримати паспорт, а завтра десь у тролейбусі дорогою додому підхопити вірус. Більш того, ситуація ускладнюється тим, що фіксуються випадки повторного зараження коронавірусом, зокрема, в Китаї. Тому, наскільки такі заходи ефективні – це важливе питання, на яке, я впевнений, ні у Греції, ні в ЄС немає відповіді,

– сказав Пристайко.