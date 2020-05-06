COVID-паспорт в Украине и Европе: что изменится для украинских туристов и работников

Коронавирус сильно ударил по Европе, из-за чего пришлось вводить жесткий карантин. Страны намерены восстанавливать экономику и для этого разрабатывают новый паспорт.

В дополнение к паспорту гражданина и водительским документам, европейцы активно будут пользоваться еще и паспортом здоровья. Его введение сейчас рассматривают в странах ЕС и за пределами – в Великобритании. Украина также заявила о возможности введения паспорта здоровья. Каким будет этот паспорт и что это означает для украинских туристов и работников – в материале 24 канала.

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Паспорт здоровья в Украине

Пока в Украине не планируют вводить так называемый паспорт здоровья, но уже заявили о готовности это сделать, если другие страны мира сделают то же самое. Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Если это будет введено в мире и рекомендовано ВОЗ, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет,

– заявляет Марьяна Олеськив.

Зато в Европе уже активно обсуждают этот вопрос, а кое-где даже работают над разработкой. И неудивительно, ведь количество больных в некоторых странах Европы в разы выше, чем в Украине.

Паспорт здоровья в Великобритании: для работы

В Великобритании планируют ввести соответствующие паспорта уже через месяц, чтобы британцы могли безопасно вернуться к работе и запустить экономику. Сейчас технологические компании ведут переговоры с правительством. Об этом сообщает The Guardian.

Как это будет работать?

Человек загружает приложение, фотографирует себя и документ (паспорт, водительское удостоверение). Приложение сопоставляет ваше лицо с фото и документом, чтобы верифицировать. После этого нужно пройти тест на наличие антител к COVID-19, чтобы узнать переболел ли и имеешь ли иммунитет. При входе на работу нужно открыть приложение, сфотографироваться, чтобы лицо распознали и приложение генерирует qr-код. Его сканирует работник компании и узнает, имеет ли человек иммунитет. На экране работника на входе появляется лицо человека, который пришел на работу и статус (имеет иммунитет или нет). Никаких других данных приложение не выдает.

Правительству активно помогает британская фирма Onfido, которая специализируется на проверке лица, используя биометрику лица.

Власти решили отойти от названия "паспорт иммунитета", чтобы не давать лишней уверенности людям, которые уже переболели COVID-19. Критики этого паспорта, среди которых и ВОЗ, отмечают, что течение болезни и иммунитет от нее еще не исследован, поэтому создание паспорта, в котором отмечают, что человек имеет иммунитет, лишь создает иллюзию безопасности.

Ранее ученые сообщали, что иммунитет от коронавируса может быть у человека до 2 лет. Но при этом есть случаи, когда люди болеют повторно в очень короткие сроки. К примеру, в Южной Корее повторно заболели почти 100 человек.

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COVID-паспорт в ЕС для туризма

Если в Великобритании сосредоточились на возвращении британцев к работе, то в Европейском Союзе другая цель – восстановить индустрию туризма. Впервые такую ​​идею на высоком уровне выразили министры туризма стран-членов. Для Европы это важная отрасль, занимающая особо значительную долю ВВП Италии, Греции, Хорватии и Португалии.

Этот паспорт предусматривает, что каждый гражданин ЕС, который хочет путешествовать, должен пройти тест на выявление вируса. По словам греческого министра туризма Хариса Теохариса, это следует делать в стране, где начинаются каникулы. Если, например, гражданин Германии захочет посетить Грецию, этот тест стоит сделать в Германии до прибытия в Грецию. Об этом сообщает EURACTIV.com. Пока это планируют сделать только для стран Шенгенской зоны.

Теохарис также отметил, что с введением такого паспорта должны также возобновить работу наземного, морского и воздушного транспорта в целом по ЕС.

Министр туризма Хорватии надеется, что до конца мая страны договорятся хотя бы об открытии туристических потоков в двустороннем порядке. И добавляет, что в этом заинтересованы многие страны.

Каждая страна принимает собственные меры для восстановления туризма. Например, Греция планирует пускать путешественников, у которых тест на выявление антител к коронавирусу положительный, а следовательно они имеют иммунитет. Зато Франция хочет отдать предпочтение местным путешественникам, которые остаются на время отпуска дома и путешествуют в пределах одного дня поездки.

Почему ЕС хотят восстановить туризм, несмотря на угрозуТуризм играет важную экономическую роль в государстве. Это более 10% ВВП Евросоюза и около 12% всех рабочих мест. Больше всего страдают Испания, Италия, Хорватия и Греция, для которых туризм является ключевой отраслью.

В Европе предлагают поддержать авиаперевозчиков. Вместо того, чтобы возмещать пассажирам билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы, предлагают обменять их на билеты с другой датой или вернуть деньги за билет, но через 12 месяцев. Это позволит авиакомпаниям остаться на плаву. Об этом сообщает The Sun. Это также касается украинцев, которые имели билеты на самолеты европейских авиакомпаний (Ryanair, WizzAir и т.д.).

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Как паспорт повлияет на украинских туристов и гастарбайтеров

Пока введение COVID-паспорта в ЕС рассматривают лишь для стран-членов ЕС и, возможно, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, которые принадлежат к Шенгенской зоне. О введении паспорта для третьих стран речи не идет. А это значит, что сначала ЕС возобновит туризм внутри страны и только потом откроется для других.

Скорее всего украинским туристам также придется пройти тест накануне путешествия по Европе. Но этого не стоит ждать раньше осени. Накануне Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил, что границы Шенгенской зоны могут быть закрыты до сентября, передает Forbes. Летние каникулы в Европе смогут провести только европейцы.

С работниками несколько другое дело, поскольку ЕС остро нуждается в людях на сезонные работы. Так, Финляндия заявила, что ожидает 15 тысяч украинцев в этом году на работу. 23 апреля туда полетели почти 200 украинцев собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры. Также аналогичный самолет вылетел в Великобританию. А Польша снова начала выдавать рабочие визы украинцам, только теперь их будут посылать по почте.

Как подчеркивают в Кабмине, большинство стран закрыли свои границы в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, есть и такие, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих. И они присылают в Кабмин соответствующие запросы.

Работников в Великобритании могут обязать пользоваться паспортом здоровья, когда его введут. Но это будет зависеть от сферы деятельности. Поскольку паспорт вводят для того, чтобы восстановить экономику, то прежде всего они будут необходимы для людей, которые работают в настоящее время закрытых сферах.

Эффективен ли COVID-паспорт

Результат теста на COVID-19 актуален лишь на ту минуту, когда человек его сдавал. Даже на момент получения отрицательного результата человек может заразиться. Поэтому паспорт с такими данными может вводить в заблуждение, если он показывает только результат того, инфицирован ли человек сейчас. Однако в Великобритании планируют делать оба теста: на наличие болезни и наличие иммунитета. В ЕС пока не уточнили, какие тесты будут включены в паспорт.

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ЕС действительно обсуждает вопрос введения COVID-паспорта, потому что один из членов ЕС его поднял. И даже не один. Есть рекомендация ВОЗ, которая не рекомендует прибегать к таким действиям. На сегодня правительство разделяет то, что рекомендует ВОЗ. Потому что можно получить паспорт, а завтра где-то в троллейбусе по дороге домой подхватить вирус. Более того, ситуация осложняется тем, что фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом, в частности, в Китае. Поэтому, насколько такие меры эффективны – это важный вопрос, на который, я уверен, ни в Греции, ни в ЕС нет ответа,

– сказал Пристайко.