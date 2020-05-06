13:06
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Во Франции продлят чрезвычайную ситуацию до 10 июля

      - Читати новину українською
      Во Франции продолжат режим чрезвычайной ситуации до 10 июля 2020
      Режим надзвичайної ситуації триватиме до 10 липня / Euronews

      Сенат Франции поддержал законопроект, который предусматривает продление режима чрезвычайной ситуации до 10 июля. В правительственном проеке документа говорилось о другой дате – 24 июля.

      Документ передали на розгляд Національної Асамблеї. Остаточно законопроєкт повинні ухвалити до вихідних. Про це інформує Le Figaro.

      До теми Коронавірус у Франції: померли вже понад 25 тисяч людей

      Документ передбачає введення низки нових обмежувальних заходів. Зокрема тим, хто приїде до Франції, доведеться ізолюватись. Також французи розробили спеціальну "інформаційну систему", яка допоможе стежити за станом здоров'я пацієнтів з COVID-19, а також їхніх контактних осіб.

      Зверніть увагу! Про продовження режиму надзвичайної ситуації в країні раніше оголосив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. Веран вважає, що передчасне скасовування обмежень зведе до нуля всі зусилля, яких "доклав французький народ".

      Зазначимо, що з 11 травня у Франції планують дещо послабити карантин, зокрема, зняти обмеження на пересування громадян. Також у країні з наступного тижня мають почати роботу бібліотеки, невеликі магазини, дитсадки, початкові школи.

      Станом на 6 травня у Франції виявили  170 551 випадок коронавірусу, з них понад 25 500 – летальні. Майже 53 тисячі хворих одужали.


      Який перебіг коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      "Контрацептивы являются убийством": что не так со школьным курсом "Основы семьи"
      сегодня , 13:05 "Контрацептивы являются убийством": что не так со школьным курсом "Основы семьи"
      Ярослав Голобородько
      Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      сегодня , 11:30 Путин хочет переписать правила игры, или На волне пандемии
      Павло Казарін