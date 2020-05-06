Во Франции продлят чрезвычайную ситуацию до 10 июля

Сенат Франции поддержал законопроект, который предусматривает продление режима чрезвычайной ситуации до 10 июля. В правительственном проеке документа говорилось о другой дате – 24 июля.

Документ передали на розгляд Національної Асамблеї. Остаточно законопроєкт повинні ухвалити до вихідних. Про це інформує Le Figaro.

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Документ передбачає введення низки нових обмежувальних заходів. Зокрема тим, хто приїде до Франції, доведеться ізолюватись. Також французи розробили спеціальну "інформаційну систему", яка допоможе стежити за станом здоров'я пацієнтів з COVID-19, а також їхніх контактних осіб.

Зверніть увагу! Про продовження режиму надзвичайної ситуації в країні раніше оголосив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. Веран вважає, що передчасне скасовування обмежень зведе до нуля всі зусилля, яких "доклав французький народ".

Зазначимо, що з 11 травня у Франції планують дещо послабити карантин, зокрема, зняти обмеження на пересування громадян. Також у країні з наступного тижня мають почати роботу бібліотеки, невеликі магазини, дитсадки, початкові школи.

Станом на 6 травня у Франції виявили 170 551 випадок коронавірусу, з них понад 25 500 – летальні. Майже 53 тисячі хворих одужали.



Який перебіг коронавірус / Інфографіка 24 каналу