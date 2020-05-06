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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Франції продовжать надзвичайну ситуацію до 10 липня

      - Читать новость на русском
      У Франції продовжать режим надзвичайної ситуації до 10 липня 2020
      Режим надзвичайної ситуації триватиме до 10 липня / Euronews

      Сенат Франції підтримав законопроєкт, який передбачає продовження режиму надзвичайної ситуації до 10 липня. В урядовому проєкті документа мовилось про іншу дату – 24 липня.

      Документ передали на розгляд Національної Асамблеї. Остаточно законопроєкт повинні ухвалити до вихідних. Про це інформує Le Figaro.

      До теми Коронавірус у Франції: померли вже понад 25 тисяч людей

      Документ передбачає введення низки нових обмежувальних заходів. Зокрема тим, хто приїде до Франції, доведеться ізолюватись. Також французи розробили спеціальну "інформаційну систему", яка допоможе стежити за станом здоров'я пацієнтів з COVID-19, а також їхніх контактних осіб.

      Зверніть увагу! Про продовження режиму надзвичайної ситуації в країні раніше оголосив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. Веран вважає, що передчасне скасовування обмежень зведе до нуля всі зусилля, яких "доклав французький народ".

      Зазначимо, що з 11 травня у Франції планують дещо послабити карантин, зокрема, зняти обмеження на пересування громадян. Також у країні з наступного тижня мають почати роботу бібліотеки, невеликі магазини, дитсадки, початкові школи.

      Станом на 6 травня у Франції виявили  170 551 випадок коронавірусу, з них понад 25 500 – летальні. Майже 53 тисячі хворих одужали.


      Який перебіг коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Франції
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