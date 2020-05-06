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      Туризм после карантина: каких изменений ожидать

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      Туризм після карантину
      Туризм після карантину / silversky-travel.com

      Во время карантина туристическая отрасль остановилась. Все ждут, когда будет ослабление ограничений и ориентируются на внутренний туризм.

      Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

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      Вона пояснила, що багато туристичних операторів та турагентів, які традиційно продавали закордонні поїздки, зараз шукають шляхи, проводять пошуки локацій для того, щоб формувати продукти внутрішнього туризму.

      Зараз для нас всіх є завдання, щоб цей вимушений попит на внутрішній туристичний продукт залишався не тимчасовим, а був постійним,
      – заявила Мар'яна Олеськів.

      "Збитки оцінити зараз важко. Говорять, що десь недоотримання державного бюджету біля півтора мільярда гривень через простій туристичної галузі за весь цей карантинний період. Мають збитки усі ті підприємства, які мають найманих працівників", – додала Олеськів.

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      Голова Державного агентства розвитку туризму зазначила, що потрібно взяти за основу ті рекомендації, які розробила ВООЗ та Всесвітня туристична організація. Це контроль дезінфекції приміщень та поверхонь, підтримка чистоти й відповідна дистанція між людьми.

      вихід з карантину
      Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 канал
       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Путешествия Новости политики
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