Czech Airlines відновить рейси в Україну у найближчі тижні

Чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з Праги до Києва та Одеси вже у травні. Забронювати квитки можна на сайті авіакомпанії.

Перший рейс запланували на 24 травня. Про це інформує Інтерфакс-Україна. До теми Низка українських авіакомпаній скасувала рейси до кінця травня: перелік Рейси за маршрутом Прага – Київ – Прага: з 24 травня – щоденно. Вартість квитка – від 2,6 тисячі гривень. Рейси за маршрутом Прага – Одеса: з 25 травня – чотири рази на тиждень (понеділок, середа, четвер, субота);

вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень. Рейси за маршрутом Одеса – Прага: з 26 травня – чотири рази на тиждень (вівторок, четвер, п'ятниця, неділя);

вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень. Що відомо про авіасполучення в Україні під час карантину Міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення Україна зупинила 17 березня через загальнонаціональний карантин, введений на території держави у зв'язку із пандемією COVID-19.

через загальнонаціональний карантин, введений на території держави у зв'язку із пандемією COVID-19. Через продовження карантину низка українських авіакомпаній скасувала заплановані рейси у травні.

Відновити польоти в Україні можуть вже в червні. Однак, йдеться поки суто про внутрішні рейси. Міжнародні авіаперельоти, найімовірніше, стануть можливими лише після відкриття кордонів.