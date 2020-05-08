Czech Airlines відновить рейси в Україну у найближчі тижні
-
Чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з Праги до Києва та Одеси вже у травні. Забронювати квитки можна на сайті авіакомпанії.
Перший рейс запланували на 24 травня. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
До теми Низка українських авіакомпаній скасувала рейси до кінця травня: перелік
Рейси за маршрутом Прага – Київ – Прага:
- з 24 травня – щоденно. Вартість квитка – від 2,6 тисячі гривень.
Рейси за маршрутом Прага – Одеса:
- з 25 травня – чотири рази на тиждень (понеділок, середа, четвер, субота);
- вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень.
Рейси за маршрутом Одеса – Прага:
- з 26 травня – чотири рази на тиждень (вівторок, четвер, п'ятниця, неділя);
- вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень.
Що відомо про авіасполучення в Україні під час карантину
- Міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення Україна зупинила 17 березня через загальнонаціональний карантин, введений на території держави у зв'язку із пандемією COVID-19.
- Через продовження карантину низка українських авіакомпаній скасувала заплановані рейси у травні.
- Відновити польоти в Україні можуть вже в червні. Однак, йдеться поки суто про внутрішні рейси. Міжнародні авіаперельоти, найімовірніше, стануть можливими лише після відкриття кордонів.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 10:50 Радбез ООН збирається на позачергове засідання у розширеному форматі: причина і подробиці
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі