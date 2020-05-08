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      Czech Airlines відновить рейси в Україну у найближчі тижні

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      Czech Airlines відновить рейси в Україну у травні 2020
      Czech Airlines відновить рейси в Україну у травні / Главком

      Чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з Праги до Києва та Одеси вже у травні. Забронювати квитки можна на сайті авіакомпанії.

      Перший рейс запланували на 24 травня. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

      До теми Низка українських авіакомпаній скасувала рейси до кінця травня: перелік

      Рейси за маршрутом Прага – Київ – Прага:

      • з 24 травня – щоденно. Вартість квитка – від 2,6 тисячі гривень.

      Рейси за маршрутом Прага – Одеса:

      • з 25 травня – чотири рази на тиждень (понеділок, середа, четвер, субота);
      • вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень.

      Рейси за маршрутом Одеса – Прага:

      • з 26 травня – чотири рази на тиждень (вівторок, четвер, п'ятниця, неділя);
      • вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень.

      Що відомо про авіасполучення в Україні під час карантину

      • Міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення Україна зупинила 17 березня через загальнонаціональний карантин, введений на території держави у зв'язку із пандемією COVID-19.
      • Через продовження карантину низка українських авіакомпаній скасувала заплановані рейси у травні. 
      • Відновити польоти в Україні можуть вже в червні. Однак, йдеться поки суто про внутрішні рейси. Міжнародні авіаперельоти, найімовірніше, стануть можливими лише після відкриття кордонів.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Подорожі Карантин в Україні 2020 Чехія авіація
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