Czech Airlines возобновит рейсы в Украину в ближайшие недели
Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу уже в мае. Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании.
Первый рейс запланировали на 24 мая. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
К теме Ряд украинских авиакомпаний отменил рейсы до конца мая: перечень
Рейсы по маршруту Прага – Киев – Прага:
- с 24 мая – ежедневно. Стоимость билета – от 2,6 тысячи гривен.
Рейсы по маршруту Прага – Одесса:
- с 25 мая – четыре раза в неделю (понедельник, среда, четверг, суббота);
- стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.
Рейсы по маршруту Одесса – Прага:
- с 26 мая – четыре раза в неделю (вторник, четверг, пятница, воскресенье);
- стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.
Что известно об авиасообщении в Украине во время карантина
- Международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение Украина остановила 17 марта из-за общенационального карантина, введенного на территории государства в связи с пандемией COVID-19.
- Из-за продолжения карантина ряд украинских авиакомпаний отменил запланированные рейсы в мае.
- Возобновить полеты в Украине могут уже в июне. Однако, речь идет пока сугубо о внутренних рейсах. Международные авиаперелеты, вероятнее всего, станут возможными только после открытия границ.
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