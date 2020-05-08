Czech Airlines возобновит рейсы в Украину в ближайшие недели

Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу уже в мае. Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании.

Первый рейс запланировали на 24 мая. Об этом информирует Интерфакс-Украина. К теме Ряд украинских авиакомпаний отменил рейсы до конца мая: перечень Рейсы по маршруту Прага – Киев – Прага: с 24 мая – ежедневно. Стоимость билета – от 2,6 тысячи гривен. Рейсы по маршруту Прага – Одесса: с 25 мая – четыре раза в неделю (понедельник, среда, четверг, суббота);

стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен. Рейсы по маршруту Одесса – Прага: с 26 мая – четыре раза в неделю (вторник, четверг, пятница, воскресенье);

стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен. Что известно об авиасообщении в Украине во время карантина Международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение Украина остановила 17 марта из-за общенационального карантина, введенного на территории государства в связи с пандемией COVID-19.

из-за общенационального карантина, введенного на территории государства в связи с пандемией COVID-19. Из-за продолжения карантина ряд украинских авиакомпаний отменил запланированные рейсы в мае.

Возобновить полеты в Украине могут уже в июне. Однако, речь идет пока сугубо о внутренних рейсах. Международные авиаперелеты, вероятнее всего, станут возможными только после открытия границ.​