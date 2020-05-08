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      Czech Airlines возобновит рейсы в Украину в ближайшие недели

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      Czech Airlines возобновит рейсы в Украину в мае 2020
      Czech Airlines возобновит рейсы в Украину в мае / Главком

      Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу уже в мае. Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании.

      Первый рейс запланировали на 24 мая. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

      К теме Ряд украинских авиакомпаний отменил рейсы до конца мая: перечень

      Рейсы по маршруту Прага – Киев – Прага:

      • с 24 мая – ежедневно. Стоимость билета – от 2,6 тысячи гривен.

      Рейсы по маршруту Прага – Одесса:

      • с 25 мая – четыре раза в неделю (понедельник, среда, четверг, суббота);
      • стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.

      Рейсы по маршруту Одесса – Прага:

      • с 26 мая – четыре раза в неделю (вторник, четверг, пятница, воскресенье);
      • стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.

      Что известно об авиасообщении в Украине во время карантина

      • Международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение Украина остановила 17 марта из-за общенационального карантина, введенного на территории государства в связи с пандемией COVID-19.
      • Из-за продолжения карантина ряд украинских авиакомпаний отменил запланированные рейсы в мае.
      • Возобновить полеты в Украине могут уже в июне. Однако, речь идет пока сугубо о внутренних рейсах. Международные авиаперелеты, вероятнее всего, станут возможными только после открытия границ.​
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Путешествия Карантин в Украине 2020 Чехия авиация
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