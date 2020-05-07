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      Низка українських авіакомпаній скасувала рейси до кінця травня: перелік

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      Українські авіакомпанії скасували рейси до кінця травня: перелік
      Українські авіакомпанії скасували рейси до кінця травня / Ілюстративне фото

      Через продовження карантину, впровадженого через пандемію коронавірусу у світі, низка українських авіакомпаній скасувала заплановані рейси у травні. Заборона на виконання пасажирських рейсів є одним із обмежувальних заходів під час карантину.

      Так, авіакомпанії МАУ, SkyUp, WindRose та "Мотор Січ" окремо повідомили про періоди скасування пасажирських рейсів, передає LowcostAvia.

      Тим часом Як літаки сумують у Борисполі та чекають кінця карантину: зворушливе відео з дрона

      Періоди скасування рейсів:

      • МАУ – до 22 травня;
      • SkyUp – до 22 травня;
      • "Мотор Січ" – до 24 травня;
      • WindRose – до 31 травня.

      Відновити польоти в Україні можуть вже в червні. Однак, йдеться поки суто про внутрішні рейси. Щодо міжнародних – прогнози менш втішні. Їх, найімовірніше, не відновлюватимуть упродовж літа.

      Міжнародні авіаперельоти, найімовірніше, стануть можливими лише після відкриття кордонів.

      "Рішення України має бути консолідоване з рішеннями європейських країн. Щойно розпочнуть відкриватись кордони, я думаю, що буде відновлюватись і авіасполучення", – прокоментував ситуацію раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

      Зверніть увагу! Міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення Україна зупинила 17 березня через загальнонаціональний карантин, введений на території держави у зв'язку із пандемією COVID-19.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 SkyUp МАУ авіація Новини політики Новини України
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