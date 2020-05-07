Ряд украинских авиакомпаний отменили рейсы до конца мая: перечень

Из-за продления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса в мире, ряд украинских авиакомпаний отменили запланированные рейсы в мае. Запрет на выполнение пассажирских рейсов является одним из ограничительных мер во время карантина.

Так, авиакомпании МАУ, SkyUp, WindRose и "Мотор Сич" отдельно сообщили о периодах отмены пассажирских рейсов, передает LowcostAvia.

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Периоды отмены рейсов:

МАУ – до 22 мая;

SkyUp – до 22 мая;

"Мотор Сич" – до 24 мая;

WindRose – до 31 мая.

Возобновить полеты в Украину могут уже в июне. Однако, речь идет пока только про внутренние рейсы. По международным – прогнозы менее утешительны. Их, скорее всего, не будут восстанавливать в течение лета.

Международные авиаперелеты, скорее всего, станут возможными только после открытия границ.

"Решение Украины должно быть консолидировано решениям европейских стран. Только начнут открываться границы, я думаю, что будет восстанавливаться и авиасообщение", – прокомментировал ситуацию ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Обратите внимание! Международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение Украина остановила 17 марта из-за общенационального карантина, введенного на территории государства в связи с пандемией COVID-19.