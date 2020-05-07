14:45
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ряд украинских авиакомпаний отменили рейсы до конца мая: перечень

      - Читати новину українською
      Украинские авиакомпании отменили рейсы до конца мая: перечень
      Украинские авиакомпании отменили рейсы до конца мая / Иллюстративное фото

      Из-за продления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса в мире, ряд украинских авиакомпаний отменили запланированные рейсы в мае. Запрет на выполнение пассажирских рейсов является одним из ограничительных мер во время карантина.

      Так, авиакомпании МАУ, SkyUp, WindRose и "Мотор Сич" отдельно сообщили о периодах отмены пассажирских рейсов, передает LowcostAvia.

      Между тем Как самолеты грустят в Борисполе и ждут конца карантина: трогательное видео с дрона

      Периоды отмены рейсов:

      • МАУ – до 22 мая;
      • SkyUp – до 22 мая;
      • "Мотор Сич" – до 24 мая;
      • WindRose – до 31 мая.

      Возобновить полеты в Украину могут уже в июне. Однако, речь идет пока только про внутренние рейсы. По международным – прогнозы менее утешительны. Их, скорее всего, не будут восстанавливать в течение лета.

      Международные авиаперелеты, скорее всего, станут возможными только после открытия границ.

      "Решение Украины должно быть консолидировано решениям европейских стран. Только начнут открываться границы, я думаю, что будет восстанавливаться и авиасообщение", – прокомментировал ситуацию ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

      Обратите внимание! Международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение Украина остановила 17 марта из-за общенационального карантина, введенного на территории государства в связи с пандемией COVID-19.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 SkyUp МАУ авиация Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Очень боюсь принести вирус домой, – врач "коронагоспиталя" о реальных условиях труда
      сегодня , 07:20 Очень боюсь принести вирус домой, – врач "коронагоспиталя" о реальных условиях труда
      Світлана Попова
      Почему дешевеют украинские овощи и как долго это будет продолжаться
      сегодня , 07:02 Почему дешевеют украинские овощи и как долго это будет продолжаться
      Ірина Поліщук
      Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      24 апреля , 16:48 Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      Михайло Года