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      Как самолеты грустят в Борисполе и ждут конца карантина: трогательное видео с дрона

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      Самолеты в Борисполе ждут конца карантина
      Самолеты в Борисполе ждут конца карантина / Аэропорт "Борисполь"

      Съемка с беспилотников в зоне аэропортов запрещена, но в "Борисполе" прошли сложную процедуру согласований и получения разрешений, чтобы показать украинцам, как сейчас выглядят самолеты в ожидании конца пандемии.

      На странице в фейсбуке аэропорта "Борисполь" 6 мая появилось видео, где изображены десятки самолетов, которые без движения стоят у терминалов и ожидают завершения пандемии.

      Важно! Когда возобновят полеты в Украине после карантина

      В видео можно увидеть самолеты МАУ, Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp и так далее. Само же сообщение в соцсети сопроводили лишь одним словом: "Ждем".

      Добавим, что в зоне аэропорта полеты беспилотников запрещены, ведь опасны для самолетов и их пассажиров и экипажей. Более того, в программное обеспечение беспилотников занесены координаты аэропортов, поэтому даже автоматика не позволит устройству залететь на их территорию.

      Борисполь
      Аэропорт "Борисполь", апрель 2020 / Фото "Борисполя"

      Но в аэропорту "Борисполь" делали все, чтобы пройти процедуру внутренних согласований, получения разрешений от Госавиаслужбы и "Украэроруха", а потом еще и координации с производителем беспилотников, чтобы тот временно отменил блокировки на полеты над аэродромом.

      аэропорт
      "Борисполь" и самолеты, ожидают конец пандемии / Фото аэропорта

      В конце концов, в "Борисполе" провели съемку – хотя ограничения в высоте до 100 метров должны были соблюдать, а во время полетов общаться с диспетчерами управления полетами, как это делают настоящие авиалайнеры.

      Карантин и авиация в Украине: коротко

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Его несколько раз продлевали, пока конечная дата – 22 мая.
      • С 17 марта в Украине ограничили международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. А 27 марта страна полностью закрыла границы для пассажирских перевозок.
      • Правительство разработало план из пяти этапов выхода из карантина. Но об открытии границ и работе аэропортов информации там нет.
      • Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что правительство работает над возобновлением авиасообщения. Но пока речь идет только о внутренних полетах
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Борисполя авиация Новости Украины
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